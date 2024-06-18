США ввели санкции против сети, обогащавшей союзника Путина в Республике Сербской

США ввели санкции против сети, которая обогащала президента Республики Сербской Милорада Додика. Он является союзником российского диктатора Путина.
Главные тезисы
- Действия Милорада Додика, поддерживающего отношения с Россией и не осуждавшего агрессию против Украины, свидетельствуют об углублении влияния России на Западные Балканы.
- Санкции направлены на отключение коррупционных схем, позволяющих Додику и его семье эксплуатировать собственный народ в своих личных интересах.
- Украина и Евросоюз рассматривают Додика как нежелательного партнера по стабильности и безопасности в регионе Европы.
- Влияние России на Западных Балканах усиливается, а вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз затруднено из-за поддержки Додиком России.
Что известно о санкциях США против Милорада Додик
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против сети, состоящей из двух физических и семи юридических лиц, обеспечивающих основные источники доходов президента Республики Сербской Милорада Додика и его семьи.
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что США осуждают продолжающиеся усилия Додика по разрушению институтов, обеспечивающих мир и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе.
Что известно об отношении Додика к Украине
Следует отметить, что Милорад Додик поддерживает тесные отношения с Россией и не осудил ее агрессию против Украины. В 2022 году он поддержал аннексию оккупированных территорий Украины, а позже наградил Путина орденом.
Также Bloomberg писало, что влияние России на Западных Балканах усиливается, поскольку вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз застопорилось.
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