США ввели санкции против сети, обогащавшей союзника Путина в Республике Сербской

США ввели санкции против сети, которая обогащала президента Республики Сербской Милорада Додика. Он является союзником российского диктатора Путина.

Что известно о санкциях США против Милорада Додик

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против сети, состоящей из двух физических и семи юридических лиц, обеспечивающих основные источники доходов президента Республики Сербской Милорада Додика и его семьи.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что США осуждают продолжающиеся усилия Додика по разрушению институтов, обеспечивающих мир и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе.

Мы продолжим разоблачать мошеннические схемы, позволяющие Додику и его семье эксплуатировать собственный народ ради личной выгоды, - добавил чиновник. Поделиться

Что известно об отношении Додика к Украине

Следует отметить, что Милорад Додик поддерживает тесные отношения с Россией и не осудил ее агрессию против Украины. В 2022 году он поддержал аннексию оккупированных территорий Украины, а позже наградил Путина орденом.