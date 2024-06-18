США ввели санкции против сети, обогащавшей союзника Путина в Республике Сербской
Категория
Мир
Дата публикации

США ввели санкции против сети, обогащавшей союзника Путина в Республике Сербской

Минфин США
додик
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США ввели санкции против сети, которая обогащала президента Республики Сербской Милорада Додика. Он является союзником российского диктатора Путина.

Главные тезисы

 

  • Действия Милорада Додика, поддерживающего отношения с Россией и не осуждавшего агрессию против Украины, свидетельствуют об углублении влияния России на Западные Балканы.
  • Санкции направлены на отключение коррупционных схем, позволяющих Додику и его семье эксплуатировать собственный народ в своих личных интересах.
  • Украина и Евросоюз рассматривают Додика как нежелательного партнера по стабильности и безопасности в регионе Европы.
  • Влияние России на Западных Балканах усиливается, а вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз затруднено из-за поддержки Додиком России.

Что известно о санкциях США против Милорада Додик

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против сети, состоящей из двух физических и семи юридических лиц, обеспечивающих основные источники доходов президента Республики Сербской Милорада Додика и его семьи.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что США осуждают продолжающиеся усилия Додика по разрушению институтов, обеспечивающих мир и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе.

Мы продолжим разоблачать мошеннические схемы, позволяющие Додику и его семье эксплуатировать собственный народ ради личной выгоды, - добавил чиновник.

Что известно об отношении Додика к Украине

Следует отметить, что Милорад Додик поддерживает тесные отношения с Россией и не осудил ее агрессию против Украины. В 2022 году он поддержал аннексию оккупированных территорий Украины, а позже наградил Путина орденом.

Также Bloomberg писало, что влияние России на Западных Балканах усиливается, поскольку вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз застопорилось.

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