ЄС не зміг узгодити нові санкції проти Росії. Хто заблокував рішення

14 червня членам Євросоюзу не вдалося домовитися про черговий пакет санкцій проти країни-агресорки РФ, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ). Цього разу ухвалення рішення гальмує Німеччина.

Німеччина заважає ЄС узгодити нові обмеження проти Росії

Такими даними поділилося видання Politico з посиланням на 6 інсайдерів у європейських дипломатичних колах.

Ба більше, цю інформацію підтвердив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїх сторінках у соціальних мережах.

Як вдалося з’ясувати, 14 червня офіційний Берлін висловив своє занепокоєння на тлі розширенням заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до Росії.

Відомо, що це сталося під час засідання послів блоку.

На переконання команди канцлера Олафа Шольца, німецький малий бізнес постраждає, якщо заходи будуть поширені на продукцію, що не належить до подвійного призначення, до прикладу хімікати чи обладнання для металообробки.

Як саме офіційний Брюссель реагує на нові претензії Берліна — поки невідомо.

Німеччина не вперше блокує важливі рішення у ЄС

Що важливо розуміти, нещодавно офіційні Берлін та Париж виступили проти заборони експорту авто елітного класу до Білорусі.

За словами журналістів, саме РБ "транзитним пунктом" для того, щоб путінські олігархи могли продовжувати купувати автівки попри західні санкції.

Один із анонімних джерел заявив виданню, що Європейська комісія уже проводить перемовини з Німеччиною, аби переконати її зняти вето.