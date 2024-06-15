ЕС не смог согласовать новые санкции против России. Кто заблокировал решение

14 июня членам Евросоюза не удалось договориться об очередном пакете санкций против страны-агрессорки РФ, в том числе ее сектора сжиженного природного газа (СПГ). В этот раз принятие решения тормозит Германия.

Германия мешает ЕС согласовать новые ограничения против России

Такими данными поделилось издание Politico со ссылкой на 6 инсайдеров в европейских дипломатических кругах.

Более того, эту информацию также подтвердил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на своих страницах в социальных сетях.

Как удалось выяснить, 14 июня официальный Берлин выразил свою обеспокоенность на фоне расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут затем продавать санкционные товары в Россию.

Известно, что это произошло на заседании послов блока.

По убеждению команды канцлера Олафа Шольца, немецкий малый бизнес пострадает, если меры будут распространены на продукцию, не относящуюся к двойному назначению, например химикаты или оборудование для металлообработки.

Как именно официальный Брюссель реагирует на новые претензии Берлина — пока неизвестно.

Германия не в первый раз блокирует важные решения в ЕС

Что важно понимать, недавно официальные Берлин и Париж выступили против запрета экспорта авто элитного класса в Беларусь.

По словам журналистов, именно РБ стада "транзитным пунктом" для того, чтобы путинские олигархи могли продолжать покупать машины, несмотря на западные санкции.

Один из анонимных источников заявил, что Европейская комиссия уже проводит переговоры с Германией, чтобы убедить ее снять вето.