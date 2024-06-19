Новые санкции ЕС против России. EUobserver раскрыл первые детали
Категория
Экономика
Дата публикации

Новые санкции ЕС против России. EUobserver раскрыл первые детали

санкции против РФ
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Источник:  Euobserver

Официальный Брюссель планирует внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках нового пакета санкций против страны-агрессорки РФ.

Главные тезисы

  • В новом санкционном пакете речь будет идти о замораживании активов и визовых запретах для директоров военных заводов, чиновников и энергетических компаний РФ.
  • Санкции также ограничат поставки российского сжиженного газа и нефтеналивного флота, экспорт гелия и доступ к технологиям двойного назначения.
  • Венгрия уже согласовала пакет мер, но Берлин еще планирует внести свои правки.

Каким будет новый санкционный удар ЕС по России

Как удалось узнать изданию EUobserver от своих инсайдеров, в список попадет известная российская певица и приспешница путинского режима — Полина Гагарина.

Кроме того, там окажется еще два олигарха: основатель Российской медной компании Игорь Алтушкин и бизнесмен Роман Троценко.

По предварительным данным, их активы на территории ЕС будут заморожены. Также предусматривается визовый запрет со стороны Брюсселя.

Ограничения будут касаться и президента российской "Балтики" Таймураза Боллоева, в прошлом году захватившего российские пивоварни датской компании Carlsberg. В проекте черного списка также фигурирует пророссийский кинорежиссер Алекс Гореславский и его финансируемая Кремлем "неправительственная организация" — московский Институт развития интернета, — сказано в сообщении.

Под санкционный удар Евросоюз попадут также директора российских военных заводов, мелкие чиновники и представители энергетических компаний.

Новые проблемы для сбыта российских ресурсов

По словам инсайдеров издания, также будет идти речь об ограничениях на поставки российского сжиженного газа и нефтеналивного флота, экспорта гелия, доступа к технологиям двойного назначения.

Одна из военных фирм, на которую были направлены санкции, производила то, что ЕС назвал "самым необычным" оружием, например, "подводные пистолеты... винтовки" и "бесшумное оружие".

Еще один анонимный источник сообщил, что на принятие пакета ограничительных мер уже согласилась Венгрия.

Однако официальный Берлин все еще планирует внести правки в вопросах ужесточения правил для дочерних компаний Евросоюза, работающих в России.

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