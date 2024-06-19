Новые санкции ЕС против России. EUobserver раскрыл первые детали

Официальный Брюссель планирует внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках нового пакета санкций против страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- В новом санкционном пакете речь будет идти о замораживании активов и визовых запретах для директоров военных заводов, чиновников и энергетических компаний РФ.
- Санкции также ограничат поставки российского сжиженного газа и нефтеналивного флота, экспорт гелия и доступ к технологиям двойного назначения.
- Венгрия уже согласовала пакет мер, но Берлин еще планирует внести свои правки.
Каким будет новый санкционный удар ЕС по России
Как удалось узнать изданию EUobserver от своих инсайдеров, в список попадет известная российская певица и приспешница путинского режима — Полина Гагарина.
Кроме того, там окажется еще два олигарха: основатель Российской медной компании Игорь Алтушкин и бизнесмен Роман Троценко.
По предварительным данным, их активы на территории ЕС будут заморожены. Также предусматривается визовый запрет со стороны Брюсселя.
Под санкционный удар Евросоюз попадут также директора российских военных заводов, мелкие чиновники и представители энергетических компаний.
Новые проблемы для сбыта российских ресурсов
По словам инсайдеров издания, также будет идти речь об ограничениях на поставки российского сжиженного газа и нефтеналивного флота, экспорта гелия, доступа к технологиям двойного назначения.
Еще один анонимный источник сообщил, что на принятие пакета ограничительных мер уже согласилась Венгрия.
Однако официальный Берлин все еще планирует внести правки в вопросах ужесточения правил для дочерних компаний Евросоюза, работающих в России.
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