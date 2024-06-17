Евросоюз продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма

Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя РФ, до 23 июня 2025 года.

Что известно о продлении санкций ЕС против РФ за аннексию Крыма

Согласно сообщению, действующие ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт продукции, происходящей из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, в ЕС, а также инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг по незаконно аннексированному Крыму или Севастополю.

Кроме того, под ограничение ЕС также подпадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или разведке и добыче нефти, газа и минеральных ресурсов.

ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права, говорится в сообщении. Поделиться

В ЕС заявили, что с 2022 года Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины своей непровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины.

ЕС остается непоколебимым в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии, а также предан полной реализации своей политики непризнания, — добавили ЕС. Поделиться

Что этому предшествовало

Напомним, ЕС начал вводить санкции против России после оккупации Москвой Крыма в 2014 году.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ЕС ввел 13 пакетов санкций. Сейчас готовится 14 пакет, однако страны Евросоюза пока не могут согласовать все детали.