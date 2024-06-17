Евросоюз продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма

Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя РФ, до 23 июня 2025 года.
Главные тезисы
- Совет ЕС продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 2025 года.
- Ограничительные меры включают запрет на импорт продукции из аннексированных территорий, инфраструктурные и финансовые ограничения, а также ограничения в сфере энергетики и разведки.
- ЕС не признает аннексию и продолжает осуждать действия России, считая их нарушением международного права.
- С начала вторжения России в Украину в 2022 году ЕС ввел 13 пакетов санкций, готовится к введению 14-го пакета.
Что известно о продлении санкций ЕС против РФ за аннексию Крыма
Согласно сообщению, действующие ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт продукции, происходящей из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, в ЕС, а также инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг по незаконно аннексированному Крыму или Севастополю.
Кроме того, под ограничение ЕС также подпадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или разведке и добыче нефти, газа и минеральных ресурсов.
В ЕС заявили, что с 2022 года Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины своей непровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины.
Что этому предшествовало
Напомним, ЕС начал вводить санкции против России после оккупации Москвой Крыма в 2014 году.
С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ЕС ввел 13 пакетов санкций. Сейчас готовится 14 пакет, однако страны Евросоюза пока не могут согласовать все детали.
Немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что Германия не блокирует новый пакет санкций, а пытается сделать их более эффективными.
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