Канада ввела масштабные санкции против пропагандистов и ВПК России
Категория
Украина
Дата публикации

Канада ввела масштабные санкции против пропагандистов и ВПК России

МИД Канады
Канада
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Новые санкции Канады направлены против физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям России.

Главные тезисы

  • Среди попавших в санкционный список Канады — глава Минпромторга России Антон Алиханов и медиаменеджер Арам Габерлянов.
  • Санкции также ориентированы на компании русского военно-промышленного комплекса, поставляющие технологии для поддержки оккупационных войск.
  • Ограничительные меры Канады также касаются лиц, помогающих России избежать санкций и уклоняться от потолка цен на нефть.
  • Список санкций включает также авиакомпанию "Победа", пропагандистские СМИ и военные структуры.

Под санкции попали 11 физических и 16 юридических лиц РФ

Министерство иностранных дел Канады 13 июня объявило об очередных санкциях против России в связи с развязанной ею полномасштабной войной против Украины.

Во чанкции попали глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В общей сложности под санкции попали 11 физических лиц и 16 юридических.

Новые санкции Канады направлены против физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, а также предприятиям российского военно-промышленного комплекса.

Также ограничительные меры Канады касаются лиц, имеющих отношение к обходу санкций, которые облегчают доступ России к подсанкционным товарам и помогают ей уклоняться от потолка цен на нефть.

Кто попал в санкционный список Канады

Под санкции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, снабжающие ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий России.

Также санкции направлены на субъектов, причастных к обходу санкций, облегчающих доступ России к санкционным товарам или к доходам от нефти, проданной по цене выше установленной "Большой семеркой".

В санкционный список также попали:

  • медиаменеджер Арам Габерлянов;

  • авиакомпания "Победа";

  • АО "Электроагрегат";

  • АО "Электроавтоматика";

  • Новороссийское морское пароходство ("Новошип");

  • Российская национальная перестраховочная компания;

  • "Российская газета"

  • телеканалы "Таврия ТВ" и "Мариуполь 24";

  • обучающий центр МВД России в Манагуа (Никарагуа).

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