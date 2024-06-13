Канада ввела масштабные санкции против пропагандистов и ВПК России

Новые санкции Канады направлены против физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям России.
Главные тезисы
- Среди попавших в санкционный список Канады — глава Минпромторга России Антон Алиханов и медиаменеджер Арам Габерлянов.
- Санкции также ориентированы на компании русского военно-промышленного комплекса, поставляющие технологии для поддержки оккупационных войск.
- Ограничительные меры Канады также касаются лиц, помогающих России избежать санкций и уклоняться от потолка цен на нефть.
- Список санкций включает также авиакомпанию "Победа", пропагандистские СМИ и военные структуры.
Под санкции попали 11 физических и 16 юридических лиц РФ
Министерство иностранных дел Канады 13 июня объявило об очередных санкциях против России в связи с развязанной ею полномасштабной войной против Украины.
Во чанкции попали глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В общей сложности под санкции попали 11 физических лиц и 16 юридических.
Новые санкции Канады направлены против физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, а также предприятиям российского военно-промышленного комплекса.
Также ограничительные меры Канады касаются лиц, имеющих отношение к обходу санкций, которые облегчают доступ России к подсанкционным товарам и помогают ей уклоняться от потолка цен на нефть.
Кто попал в санкционный список Канады
Под санкции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, снабжающие ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий России.
Также санкции направлены на субъектов, причастных к обходу санкций, облегчающих доступ России к санкционным товарам или к доходам от нефти, проданной по цене выше установленной "Большой семеркой".
В санкционный список также попали:
медиаменеджер Арам Габерлянов;
авиакомпания "Победа";
АО "Электроагрегат";
АО "Электроавтоматика";
Новороссийское морское пароходство ("Новошип");
Российская национальная перестраховочная компания;
"Российская газета"
телеканалы "Таврия ТВ" и "Мариуполь 24";
обучающий центр МВД России в Манагуа (Никарагуа).
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