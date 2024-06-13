Канада ввела масштабные санкции против пропагандистов и ВПК России

Новые санкции Канады направлены против физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям России.

Под санкции попали 11 физических и 16 юридических лиц РФ

Министерство иностранных дел Канады 13 июня объявило об очередных санкциях против России в связи с развязанной ею полномасштабной войной против Украины.

Во чанкции попали глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В общей сложности под санкции попали 11 физических лиц и 16 юридических.

Новые санкции Канады направлены против физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, а также предприятиям российского военно-промышленного комплекса.

Также ограничительные меры Канады касаются лиц, имеющих отношение к обходу санкций, которые облегчают доступ России к подсанкционным товарам и помогают ей уклоняться от потолка цен на нефть.

Кто попал в санкционный список Канады

Под санкции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, снабжающие ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий России.

Также санкции направлены на субъектов, причастных к обходу санкций, облегчающих доступ России к санкционным товарам или к доходам от нефти, проданной по цене выше установленной "Большой семеркой".

В санкционный список также попали: