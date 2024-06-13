Канада запровадила масштабні санкції проти пропагандистів та ВПК Росії

Нові санкції Канади спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій Росії.

Під санкції потрапили 11 фізичних і 16 юридичних осіб РФ

Міністерство закордонних справ Канади 13 червня оголосило про чергові санкції проти Росії у зв’язку з розв’язаною нею повномасштабною війною проти України.

Під чанкції потрапили глава Мінпромторгу Росії Антон Аліханов і глава Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна. Загалом під санкції потрапили 11 фізичних осіб і 16 юридичних.

Нові санкції Канади спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій, а також підприємств російського військово-промислового комплексу.

Також обмежувальні заходи Канади стосуються осіб, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ Росії до підсанкційних товарів та допомагають їй ухилятись від «стелі цін» на нафту.

Хто потрапив до санкційного списку Канади

Під санкції потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу, які постачають ключові технології та електричні компоненти для підтримки військових зусиль Росії.

Також санкції спрямовані на суб'єктів, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ Росії до санкційних товарів або до доходів від нафти, проданої за ціною, вищою за встановлену "Великою сімкою".

До санкційного списку також потрапили: