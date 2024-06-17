Євросоюз продовжив санкції проти РФ за окупацію Криму

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, введені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя РФ, до 23 червня 2025 року.
Головні тези:
- Євросоюз продовжив санкції проти РФ за анексію Криму до червня 2025 року.
- Санкції включають заборону на імпорт продукції з Криму та Севастополя, обмеження інвестицій та туристичних послуг з цих територій.
- ЄС не визнає анексію Криму і продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.
- Євросоюз вже запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії, готується до введення 14-го.
Що відомо про продовження санкцій ЄС проти РФ за анексію Криму
Згідно з повідомленням, чинні обмежувальні заходи були вперше введені в червні 2014 року і включають заборону на імпорт продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, в ЄС, а також інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.
Крім того, під обмеження ЄС також підпадає експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання у незаконно анексованому Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.
У ЄС заявили, що з 2022 року Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною проти України.
Що цьому передувало
Нагадаємо, ЄС почав запроваджувати санкції проти Росії після окупації Москвою Криму у 2014 році.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році ЄС запровадив 13 пакетів санкцій. Зараз готується 14-й пакет, проте країни Євросоюзу поки що не можуть узгодити всі деталі.
Німецький канцлер Олаф Шольц стверджує, що Німеччина не блокує новий пакет санкцій, а намагається зробити їх якомога ефективнішими.
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