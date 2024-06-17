Євросоюз продовжив санкції проти РФ за окупацію Криму

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, введені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя РФ, до 23 червня 2025 року.

Що відомо про продовження санкцій ЄС проти РФ за анексію Криму

Згідно з повідомленням, чинні обмежувальні заходи були вперше введені в червні 2014 року і включають заборону на імпорт продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, в ЄС, а також інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Крім того, під обмеження ЄС також підпадає експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання у незаконно анексованому Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права, — йдеться у повідомленні. Поширити

У ЄС заявили, що з 2022 року Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною проти України.

ЄС залишається непохитним у своїй прихильності до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону від російської агресії, а також відданий повній реалізації своєї політики невизнання, — додали ЄС. Поширити

Що цьому передувало

Нагадаємо, ЄС почав запроваджувати санкції проти Росії після окупації Москвою Криму у 2014 році.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році ЄС запровадив 13 пакетів санкцій. Зараз готується 14-й пакет, проте країни Євросоюзу поки що не можуть узгодити всі деталі.