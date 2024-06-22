Новые санкции ЕС против РФ. Как команда Орбана шантажировала Брюссель

Венгерская служба "Радио Свобода" смогла узнать о том, почему официальный Будапешт в конце концов поддержал 14-й пакет санкций Евросоюза против РФ, предусматривающий ограничение поставок российского сжиженного газа (СПГ).
Главные тезисы
- Путем шантажа Орбану удалось обеспечить надежную защиту своего ядерного проекта от санкций ЕС.
- Новые санкции ЕС создают значительные трудности по поставкам российского сжиженного газа в Европу и могут заставить Кремль пересмотреть свою бизнес-модель.
- Европейские компании, работающие в России, должны соблюдать новые санкции, что создает дополнительные вызовы для бизнеса.
Евросоюз согласился на новое условие Венгрии
По словам журналистов, Венгрия отказалась от блокирования санкций ЕС по поставкам российского СПГ, но в обмен на это "Пакш II" получил горизонтальное освобождение от санкций.
Путем шантажа Виктору Орбану и его команде удалось добиться того, что ядерный проект навсегда защищен от всех нынешних и будущих потенциальных ограничений.
Издание обращает внимание на то, что эта уступка не меняет позицию официального Будапешта, которая заключается в том, что он выступает против всех санкций, связанных с ядерными вопросами, включая санкции против руководителей "Росатома" за их роль в российской оккупации и эксплуатации Запорожской атомной электростанции
Новый санкционный удар по РФ действительно мощный
Что важно понимать, в 2023 году страна-агрессорка РФ заработала около 8 миллиардов евро на экспорте сжиженного природного газа.
Официальный Брюссель обращает внимание на то, что новое эмбарго коснется примерно четверти этой суммы.
Однако, на фоне новых санкций, Кремлю, вполне возможно, придется переосмыслить свою бизнес-модель и доставлять природный газ по новым маршрутам (например, через Северный Ледовитый океан) на рынки сбыта в Азии.
Для этого понадобятся специальные ледоколы.
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