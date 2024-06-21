США ввели санкции против руководства российской "Лаборатории Касперского"
Категория
Мир
Дата публикации

США ввели санкции против руководства российской "Лаборатории Касперского"

Минфин США
Лаборатории Касперского"
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Соединенные Штаты Америки решили ввести санкции против руководства "Лаборатории Касперского". Причиной стали риски в сфере кибербезопасности.

Главные тезисы

 

  • Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против 12 руководителей высшего звена “Лаборатории Касперского”.
  • Компания “Касперский” основана в России в 1997 году и специализируется на разработке программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, включая антивирус Kaspersky.
  • Санкции предполагают замораживание имущества “Лаборатории Касперского”, находящегося на территории США, и ограничения в заключении новых соглашений и обновлении клиентов в США.
  • Данное решение было предвосхищено запретом на использование продуктов “Лаборатории Касперского” федеральными агентствами США в 2017 году и запретом на продажу антивирусного ПО от компании в 2024 году.

Что известно о введенных санкциях США против российской "Лаборатории Касперского"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двенадцати человек среди высшего руководства в АО "Лаборатория Касперского".

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что эти действия подчеркивают приверженность США по обеспечению целостности киберпространства и защите американских граждан от злонамеренных киберугроз.

Причиной тому стали связи "Лаборатории Касперсого" с российскими военными и разведывательными органами. Компания помогала российскому правительству в сфере киберразведки, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. Под санкции попали:

  • Андрей Геннадьевич Тихонов;

  • Даниил Сергеевич Борщев;

  • Андрей Анатольевич Ефремов;

  • Игорь Геннадиевич Чекунов;

  • Андрей Петрович Духвалов;

  • Андрей Анатольевич Суворов;

  • Денис Владимирович Зенкин;

  • Марина Михайловна Алексеева;

  • Михаил Юрьевич Гербер;

  • Антон Михайлович Иванов;

  • Кирилл Александрович Астрахань;

  • Анна Владимировна Кулашова.

Kaspersky — это международная компания, основанная в 1997 году в России, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности. Основной продукт компании — антивирус Kaspersky, обеспечивающий защиту от вирусов, троянов и других вредоносных программ.

Все их имущество, находящееся на территории США, будет заморожено. То же касается и компаний, где подсанкционным россиянам принадлежит 50 и более процентов.

Что этому предшествовало

Еще в 2017 году США запретили федеральным агентствам использовать продукты «Лаборатории Касперского» из-за угрозы российского шпионажа.

21 июня 2024 года США запретили продажу антивирусного ПО от «Лаборатории Касперского». С 20 июля компания не сможет заключать новые соглашения в США, а с 29 сентября — обновлять клиентов.

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