США ввели санкции против руководства российской "Лаборатории Касперского"

Соединенные Штаты Америки решили ввести санкции против руководства "Лаборатории Касперского". Причиной стали риски в сфере кибербезопасности.
Главные тезисы
- Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против 12 руководителей высшего звена “Лаборатории Касперского”.
- Компания “Касперский” основана в России в 1997 году и специализируется на разработке программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, включая антивирус Kaspersky.
- Санкции предполагают замораживание имущества “Лаборатории Касперского”, находящегося на территории США, и ограничения в заключении новых соглашений и обновлении клиентов в США.
- Данное решение было предвосхищено запретом на использование продуктов “Лаборатории Касперского” федеральными агентствами США в 2017 году и запретом на продажу антивирусного ПО от компании в 2024 году.
Что известно о введенных санкциях США против российской "Лаборатории Касперского"
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двенадцати человек среди высшего руководства в АО "Лаборатория Касперского".
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что эти действия подчеркивают приверженность США по обеспечению целостности киберпространства и защите американских граждан от злонамеренных киберугроз.
Причиной тому стали связи "Лаборатории Касперсого" с российскими военными и разведывательными органами. Компания помогала российскому правительству в сфере киберразведки, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. Под санкции попали:
Андрей Геннадьевич Тихонов;
Даниил Сергеевич Борщев;
Андрей Анатольевич Ефремов;
Игорь Геннадиевич Чекунов;
Андрей Петрович Духвалов;
Андрей Анатольевич Суворов;
Денис Владимирович Зенкин;
Марина Михайловна Алексеева;
Михаил Юрьевич Гербер;
Антон Михайлович Иванов;
Кирилл Александрович Астрахань;
Анна Владимировна Кулашова.
Kaspersky — это международная компания, основанная в 1997 году в России, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности. Основной продукт компании — антивирус Kaspersky, обеспечивающий защиту от вирусов, троянов и других вредоносных программ.
Все их имущество, находящееся на территории США, будет заморожено. То же касается и компаний, где подсанкционным россиянам принадлежит 50 и более процентов.
Что этому предшествовало
Еще в 2017 году США запретили федеральным агентствам использовать продукты «Лаборатории Касперского» из-за угрозы российского шпионажа.
21 июня 2024 года США запретили продажу антивирусного ПО от «Лаборатории Касперского». С 20 июля компания не сможет заключать новые соглашения в США, а с 29 сентября — обновлять клиентов.
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