США ввели санкции против руководства российской "Лаборатории Касперского"

Что известно о введенных санкциях США против российской "Лаборатории Касперского"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двенадцати человек среди высшего руководства в АО "Лаборатория Касперского".

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что эти действия подчеркивают приверженность США по обеспечению целостности киберпространства и защите американских граждан от злонамеренных киберугроз.

Причиной тому стали связи "Лаборатории Касперсого" с российскими военными и разведывательными органами. Компания помогала российскому правительству в сфере киберразведки, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. Под санкции попали:

Андрей Геннадьевич Тихонов;

Даниил Сергеевич Борщев;

Андрей Анатольевич Ефремов;

Игорь Геннадиевич Чекунов;

Андрей Петрович Духвалов;

Андрей Анатольевич Суворов;

Денис Владимирович Зенкин;

Марина Михайловна Алексеева;

Михаил Юрьевич Гербер;

Антон Михайлович Иванов;

Кирилл Александрович Астрахань;

Анна Владимировна Кулашова.

Kaspersky — это международная компания, основанная в 1997 году в России, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности. Основной продукт компании — антивирус Kaspersky, обеспечивающий защиту от вирусов, троянов и других вредоносных программ.

Все их имущество, находящееся на территории США, будет заморожено. То же касается и компаний, где подсанкционным россиянам принадлежит 50 и более процентов.

Что этому предшествовало

Еще в 2017 году США запретили федеральным агентствам использовать продукты «Лаборатории Касперского» из-за угрозы российского шпионажа.