После ЕС согласовали 14 пакет санкций против России

После стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России.
Главные тезисы
- Новый пакет санкций усиливает воздействие существующих ограничений и закрывает лазейки, предусматривая запрет на перевалку российского сжиженного газа.
- Новые меры направлены на борьбу с обходом ограничений бизнесом, а Германия блокировала пункт, расширявший список запрещенных товаров клиентам компаний ЕС в третьих странах.
- Работа над 14-м пакетом санкций ЕС нацелена на введение новых ограничений против 21 российской компании и делает обход существующих ограничений более сложным.
Что известно о 14 пакетах санкций ЕС против РФ
При этом отмечается, что новый пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимально усиливает влияние существующих санкций, закрывая лазейки.
Новые меры включают в себя запрет на перевалку российского сжиженного газа и план возложить на операторов ЕС ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.
Накануне СМИ писали, что в ЕС не могли согласовать 14 пакет санкций против России, поскольку его блокировала Германия. Берлин потребовал убрать пункт, расширявший список товаров, которые хотели запретить продавать в Россию клиентам компаний ЕС в третьих странах. Этот пункт из документа был изъят.
Санкции ЕС против России
С начала масштабного вторжения в Украину Евросоюз ввел 13 пакетов санкций, направленных на ослабление российской экономики и военных возможностей. Работа над 14-м пакетом санкций в самом разгаре, и в него, как ожидается, войдут новые ограничения против 21 российской компании.
Помимо ужесточения санкций, по словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, новый пакет также направлен на то, чтобы сделать обход существующих ограничений более сложным для бизнеса.
Кроме этого, ранее сообщалось, что послы ЕС не могли утвердить новый пакет ограничений против России из-за того, что его заблокировала Германия.
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