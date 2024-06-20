После ЕС согласовали 14 пакет санкций против России

Что известно о 14 пакетах санкций ЕС против РФ

Послы стран ЕС только согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины, говорится в сообщении. Поделиться

🇪🇺 EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package of sanctions in reaction to the Russian aggression against Ukraine.



This package provides new targeted measures and maximises the impact of existing sanctions by closing loopholes. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 20, 2024

При этом отмечается, что новый пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимально усиливает влияние существующих санкций, закрывая лазейки.

Новые меры включают в себя запрет на перевалку российского сжиженного газа и план возложить на операторов ЕС ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

Накануне СМИ писали, что в ЕС не могли согласовать 14 пакет санкций против России, поскольку его блокировала Германия. Берлин потребовал убрать пункт, расширявший список товаров, которые хотели запретить продавать в Россию клиентам компаний ЕС в третьих странах. Этот пункт из документа был изъят.

Санкции ЕС против России

С начала масштабного вторжения в Украину Евросоюз ввел 13 пакетов санкций, направленных на ослабление российской экономики и военных возможностей. Работа над 14-м пакетом санкций в самом разгаре, и в него, как ожидается, войдут новые ограничения против 21 российской компании.

Помимо ужесточения санкций, по словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, новый пакет также направлен на то, чтобы сделать обход существующих ограничений более сложным для бизнеса.

Кроме этого, ранее сообщалось, что послы ЕС не могли утвердить новый пакет ограничений против России из-за того, что его заблокировала Германия.