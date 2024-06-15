В Россию продолжает поступать продукция западных брендов в обход введенных западными странами санкций.

Как в Россию поставляют брендовую продукцию западных производителей

По информации журналистов издания, в Россию до сих пор поступают товары таких брендов как Nike и Lego.

Продукцию завозят с помощью компаний-посредников.

В частности, журналисты издания ссылаются на информацию по таможне, корпоративные записи и внутренние документы одной из таких компаний.

Так, речь идет о компании, созданной 40-летним гражданином Нидерландов, проживающим в Москве, Вейнандом Херинксом, построившим прибыльный бизнес на поставках в Россию западных товаров.

Для закупки брендовых товаров компания Херинкса также использует посредников, после чего продукция пересылается розничным торговцам преимущественно через Турцию.

На российских сайтах публикуют рекламные объявления о продаже брендовых товаров Nike, несмотря на то, что компания прекратила продажу собственных товаров в России после начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

При этом представители компаний Nike и Lego отметили журналистам издание, что не предоставляли компании Херинкса разрешения на поставки своих товаров в Россию.

Многие фирмы, помогающие завозить западные товары в Россию

По выводам проанализированных данных авторы материала пришли к выводу, что в настоящее время существуют десятки подобных фирм, использующих так называемый "серый рынок" для поставок западных брендовых товаров в Россию.

Авторы материала обращают внимание, что щадящий спрос и жажда удовлетворить его подрывают эффективность введенных Западом санкций против России.

Однако такие компании помогают российской экономике.

Со ссылкой на проанализированные таможенные данные журналисты подчеркивают, что, например, стоимость продукции Nike, импортированной в Россию, упала на 81% в 2022 году до 21 млн. долларов, но восстановилась в 2023 году до минимум 74 миллионов долларов.

По словам ряда юристов, российское законодательство почти делает невозможным решение этого вопроса западными компаниями через суд.

В российской компании Herinckx работает 82 сотрудника, и она прогнозирует доход в 2024 году в размере 35 млн. евро, или около 37 миллионов долларов.

В прошлом году он составил 23,7 млн. долларов, согласно данным компании.

Фирма Херинкса публично не раскрывает своих клиентов.

Но Reuters идентифицировал некоторых ее российских клиентов, просмотрев документы, которые компания подала в российские налоговые органы.

Среди клиентов – некоторые из самых крупных российских сетей супермаркетов и интернет-магазинов.