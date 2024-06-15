В Россию продолжает поступать продукция западных брендов в обход введенных западными странами санкций.
Главные тезисы
- Бренды Nike и Lego продолжают продаваться в России через посредников, несмотря на санкции западных стран.
- Десятки компаний используют 'серый рынок' для поставок западной продукции в Россию, что подрывает эффективность санкций.
- Российское законодательство затрудняет решение этого вопроса для западных компаний через суд, открывая возможность продолжать поставки.
- Компания Herinckx прогнозирует увеличение своего дохода в 2024 году, защищая своих клиентов и не раскрывая их имен.
- Анализ таможенных данных показывает, что стоимость продукции Nike в России снизилась до минимума в 2022 году, но быстро восстановилась к 2023 году.
Как в Россию поставляют брендовую продукцию западных производителей
По информации журналистов издания, в Россию до сих пор поступают товары таких брендов как Nike и Lego.
Продукцию завозят с помощью компаний-посредников.
В частности, журналисты издания ссылаются на информацию по таможне, корпоративные записи и внутренние документы одной из таких компаний.
Так, речь идет о компании, созданной 40-летним гражданином Нидерландов, проживающим в Москве, Вейнандом Херинксом, построившим прибыльный бизнес на поставках в Россию западных товаров.
Для закупки брендовых товаров компания Херинкса также использует посредников, после чего продукция пересылается розничным торговцам преимущественно через Турцию.
На российских сайтах публикуют рекламные объявления о продаже брендовых товаров Nike, несмотря на то, что компания прекратила продажу собственных товаров в России после начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
При этом представители компаний Nike и Lego отметили журналистам издание, что не предоставляли компании Херинкса разрешения на поставки своих товаров в Россию.
Многие фирмы, помогающие завозить западные товары в Россию
По выводам проанализированных данных авторы материала пришли к выводу, что в настоящее время существуют десятки подобных фирм, использующих так называемый "серый рынок" для поставок западных брендовых товаров в Россию.
Авторы материала обращают внимание, что щадящий спрос и жажда удовлетворить его подрывают эффективность введенных Западом санкций против России.
Однако такие компании помогают российской экономике.
Со ссылкой на проанализированные таможенные данные журналисты подчеркивают, что, например, стоимость продукции Nike, импортированной в Россию, упала на 81% в 2022 году до 21 млн. долларов, но восстановилась в 2023 году до минимум 74 миллионов долларов.
По словам ряда юристов, российское законодательство почти делает невозможным решение этого вопроса западными компаниями через суд.
В российской компании Herinckx работает 82 сотрудника, и она прогнозирует доход в 2024 году в размере 35 млн. евро, или около 37 миллионов долларов.
В прошлом году он составил 23,7 млн. долларов, согласно данным компании.
Фирма Херинкса публично не раскрывает своих клиентов.
Но Reuters идентифицировал некоторых ее российских клиентов, просмотрев документы, которые компания подала в российские налоговые органы.
Среди клиентов – некоторые из самых крупных российских сетей супермаркетов и интернет-магазинов.
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