До Росії продовжує надходити продукція західних брендів в обхід введенних західними країнами санкцій.

Яким чином до Росії поставляють брендову продукцію західних виробників

За інформацією журналістів видання, до Росії досі надходять товари таких брендів як Nike і Lego.

Продукцію завозять за допомогою компаній-посередників.

Зокрема, журналісти видання посилаються на інформацію з митниці, корпоративні записи і внутрішні документи однієї з таких компаній.

Так, мова йде про компанію, створену 40-річним громадянином Нідерландів, що мешкає у Москві, Вейнандом Херінксом, який побудував прибутковий бізнес на поставках до Росії західних товарів.

Для закупівлі брендових товарів компанія Херінкса також використовує посередників, після чого продукція пересилається роздрібним торговцям, переважно через Туреччину.

На російських сайтах публікують рекламні оголошення про продаж брендових товарів Nike попри те, що компанія припинила продаж власних товарів в Росії після початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

При цьому представники компаній Nike і Lego зазначили журналістам видання, що не надавали компанії Херінкса дозволу на поставки своїх товарів до Росії.

Чи багато фірм, що допомагають завозити західні товари до Росії

За висновками проаналізованих даних автори матеріалу дійшли висновку, що наразі існують десятки подібних фірм, які використовують так званий “сірий ринок” для поставок західних брендових товарів до Росії.

Автори матеріалу звертають увагу, що щалений попит і жага задовільнити його підривають ефективність введених Заходом санкцій проти Росії.

Однак такі компанії допомагають російській економіці.

Із посиланням на проаналізовані митні дані журналісти підкреслюють, що, наприклад, вартість продукції Nike, імпортованої в Росію, впала на 81% у 2022 році до 21 млн доларів, але відновилася у 2023 році до щонайменше 74 мільйонів доларів.

За словами низки юристів, російське законодавство майже унеможливлює вирішення цього питання західними компаніями через суд.

В російській компанії Herinckx працює 82 співробітники, і вона прогнозує дохід у 2024 році в розмірі 35 млн євро, або близько 37 мільйонів доларів.

Минулого року він становив 23,7 млн доларів, згідно з даними компанії.

Фірма Херінкса публічно не розкриває своїх клієнтів.

Але Reuters ідентифікував деяких з її російських клієнтів, переглянувши документи, які компанія подала до російських податкових органів.

Серед клієнтів – деякі з найбільших російських мереж супермаркетів та інтернет-магазинів.