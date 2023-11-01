Повернуться у листопаді. Кулеба підтвердив відкриття в Україні магазинів шведського бренду H&M

24 лютого 2022 року всі 9 магазинів шведського бренду H&M в Україні призупинили роботу.
Повернення шведського бренду в Україну
До початку повномасштабної війни в Україні працювали дев’ять магазинів H&M. 24 лютого 2022 року всі вони закрилися.
У серпні 2023 року H&M Group заявили, що планують поступово відкрити більшість магазинів в Україні з листопада 2023 року. Відповідний пресреліз опублікували на День Незалежності на глобальному сайті H&M Group.
У жовтні з’явилася інформація про відкриття п’яти із шести магазинів, що розташовані в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall й у львівському Victoria Gardens.
Редакція The Village Україна звернулася по коментар до українського офісу H&M, а також до Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, щоб розпитати про деталі перемовин щодо повернення глобальних брендів.
У МЗС кажуть, що перемовини з провідними міжнародними брендами щодо їхнього повернення до України систематично ведуть із травня 2022 року.
Повернення міжнародних компаній посилює економіку України, адже це сплачені податки в державний бюджет, нові робочі місця, оренда приміщень, підвищення попиту на робочу й інтелектуальну силу, сервіс тощо.
Міністр зазначає, що відновлення діяльності великих міжнародних гравців хоча б трохи повертає почуття нормальності українцям і сигналізує іншому іноземному бізнесу про те, що в Україні можна безпечно й ефективно працювати.
H&M і не тільки
В українському офісі H&M підтверджують, що всі перемовини відбуваються в тісному контакті з представниками влади.
Остаточне рішення ухвалює міжнародний офіс.
Наразі триває активна підготовка до відкриття.
У H&M не коментують, які саме магазини відкриють першими. З приводу товарів, які будуть представлені в Україні після відкриття, представники H&M кажуть, що працюють над тим, щоби запропонувати клієнтам такий самий досвід покупок, яким він був і до тимчасового закриття магазинів.
Дмитро Кулеба зазначає, що повернення міжнародних гравців є результатом наполегливої та системної роботи МЗС, споживчого попиту та безпекових умов.
Кулеба додає, що коли йдеться про відновлення повноцінної роботи на українському ринку, усі міжнародні компанії та бренди насамперед думають про безпеку. Передусім – чи зможе компанія забезпечити захист персоналу та покупців. Однією з основних вимог є наявність укриттів неподалік від торговельних мереж і магазинів.
Також компанії думають про споживчий попит на їхню продукцію.
Міністр додає, що дуже вдячний кожному міжнародному бізнесу, який відгукується на заклики української сторони, демонструє лідерство для світового ринку та повертається до України.
Наразі ведеться активна робота з іноземними офісами IKEA та Inditex.
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