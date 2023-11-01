Повернуться у листопаді. Кулеба підтвердив відкриття в Україні магазинів шведського бренду H&M

Повернення шведського бренду в Україну

До початку повномасштабної війни в Україні працювали дев’ять магазинів H&M. 24 лютого 2022 року всі вони закрилися.

У серпні 2023 року H&M Group заявили, що планують поступово відкрити більшість магазинів в Україні з листопада 2023 року. Відповідний пресреліз опублікували на День Незалежності на глобальному сайті H&M Group.

У жовтні з’явилася інформація про відкриття п’яти із шести магазинів, що розташовані в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall й у львівському Victoria Gardens.

Редакція The Village Україна звернулася по коментар до українського офісу H&M, а також до Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, щоб розпитати про деталі перемовин щодо повернення глобальних брендів.

У МЗС кажуть, що перемовини з провідними міжнародними брендами щодо їхнього повернення до України систематично ведуть із травня 2022 року.

Ми підтримуємо постійний контакт з IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Як один із найбільш успішних результатів можу навести приклад торішнього повернення McDonald’s. Це все відбувається завдяки дипломатичній роботі та публічним кампаніям, – коментує Дмитро Кулеба. Поширити

Повернення міжнародних компаній посилює економіку України, адже це сплачені податки в державний бюджет, нові робочі місця, оренда приміщень, підвищення попиту на робочу й інтелектуальну силу, сервіс тощо.

Це також сигнал упевненості в перемозі України та надійності партнерства з нашою державою, – додає Кулеба. Поширити

Міністр зазначає, що відновлення діяльності великих міжнародних гравців хоча б трохи повертає почуття нормальності українцям і сигналізує іншому іноземному бізнесу про те, що в Україні можна безпечно й ефективно працювати.

Тут відбувається такий собі доміно-ефект, коли ми повертаємо певні бренди, це спонукає задуматися про повернення й інші, – додає глава МЗС. Поширити

H&M і не тільки

В українському офісі H&M підтверджують, що всі перемовини відбуваються в тісному контакті з представниками влади.

Наш намір завжди полягав у тому, щоб відкритися знову, щойно це дозволить ситуація, – коментують представники бренда. Поширити

Остаточне рішення ухвалює міжнародний офіс.

На моє доручення посольство України у Швеції вже тривалий час веде активну роботу з повернення цієї компанії. Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року, – додає Дмитро Кулеба. Поширити

Наразі триває активна підготовка до відкриття.

У H&M не коментують, які саме магазини відкриють першими. З приводу товарів, які будуть представлені в Україні після відкриття, представники H&M кажуть, що працюють над тим, щоби запропонувати клієнтам такий самий досвід покупок, яким він був і до тимчасового закриття магазинів.

Жіночий, чоловічий і дитячий одяг буде доступний у всіх магазинах, а лінійка спортивного одягу H&M Move й товарів для дому H&M Home – в окремих магазинах. Одяг, який був у магазинах під час закриття, також буде частиною комерційної пропозиції, на додаток до нової колекції, – коментують представники бренда. Поширити

Дмитро Кулеба зазначає, що повернення міжнародних гравців є результатом наполегливої та системної роботи МЗС, споживчого попиту та безпекових умов.

Уряд України імплементував комплекс заходів задля створення необхідних умов безпеки, що дають змогу бізнесу безпечно працювати в нашій державі, – розповідає міністр. Поширити

Кулеба додає, що коли йдеться про відновлення повноцінної роботи на українському ринку, усі міжнародні компанії та бренди насамперед думають про безпеку. Передусім – чи зможе компанія забезпечити захист персоналу та покупців. Однією з основних вимог є наявність укриттів неподалік від торговельних мереж і магазинів.

Також компанії думають про споживчий попит на їхню продукцію.

Зараз ми спостерігаємо тренд зміни уподобань наших громадян. Українці активно переходять від іноземних брендів до українських виробників. Як не парадоксально, але цей тренд працює як додатковий стимул для іноземних брендів швидше відновлювати свою діяльність в Україні, щоб не втратити «клієнтську базу». Гадаю, завершиться це тим, що й українські бренди суттєво зростуть, і міжнародні гіганти повернуться. Це win-win насамперед для українського бізнесу та громадян, – коментує Кулеба. Поширити

Міністр додає, що дуже вдячний кожному міжнародному бізнесу, який відгукується на заклики української сторони, демонструє лідерство для світового ринку та повертається до України.

Наразі ведеться активна робота з іноземними офісами IKEA та Inditex.