До України можуть повернутися бренди IKEA, H&M та Zara — Кулеба

Відомі світові бренди, які закрили магазини в Україні після початку російського вторгнення, можуть повернутися.

МЗС працює над поверненням в Україну брендів Ikea, H&M і Zara

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Наталії Мосейчук, чим більше міжнародного бізнесу працюватиме в Україні, тим більше країна буде впевнена у перемозі.

Кулеба розповів, як мережа McDonaldʼs повернулася в Україну: він зателефонував державному секретарю США Ентоні Блінкену і в кінці розмови сказав «Тоні, а що за не порядок? Що це за ставлення таке до нас?», маючи на увазі закриття McDonaldʼs в Україні. Після цього мережа почала відновлювати свою роботу.

Так, я подзвонив Блінкену з інших питань і в кінці кажу: "Тоні, а що за не порядок? Що це за ставлення таке до нас". І так воно почало до нас потрохи повертатися, - сказав він. Поширити

Голова МЗС зауважив, що робота McDonaldʼs в країні — це сигнал для інвесторів, що тут можна вести бізнес, це робочі місця і замовлення для багатьох постачальників.

При цьому Кулеба наголосив, що МЗС працює й над поверненням інших світових брендів в Україну.

Ми працювали над Ikea, H&M, Zara, оці всі бренди базові, які мають бути... Так, я вважаю, що чим більше тут (в Україні, - ред.) буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме, - додав міністр. Поширити

H&M повертається в Україну

Раніше шведський бренд одягу H&M натякнув, що повернеться в Україну після майже півторарічної паузи. Очікується, що магазини відновлять роботу вже восени 2023 року.

Компанія планує поступово відкривати свої магазини в Україні там, де це можливо. Перед цим H&M Group «вела тісний діалог з партнерами та владою».

Також у пресрелізі раніше вони заявили, що компанія співпрацюватиме з організаціями на місцях і братиме участь у програмах допомоги та відновлення.

З Росії H&M вийшов ще 2022 року, а ще пожертвував на потреби України 1,5 млн євро. Також H&M більше недоступний і у Білорусі.