До України можуть повернутися бренди IKEA, H&M та Zara — Кулеба

Відомі світові бренди, які закрили магазини в Україні після початку російського вторгнення, можуть повернутися.
МЗС працює над поверненням в Україну брендів Ikea, H&M і Zara
Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Наталії Мосейчук, чим більше міжнародного бізнесу працюватиме в Україні, тим більше країна буде впевнена у перемозі.
Кулеба розповів, як мережа McDonaldʼs повернулася в Україну: він зателефонував державному секретарю США Ентоні Блінкену і в кінці розмови сказав «Тоні, а що за не порядок? Що це за ставлення таке до нас?», маючи на увазі закриття McDonaldʼs в Україні. Після цього мережа почала відновлювати свою роботу.
Голова МЗС зауважив, що робота McDonaldʼs в країні — це сигнал для інвесторів, що тут можна вести бізнес, це робочі місця і замовлення для багатьох постачальників.
При цьому Кулеба наголосив, що МЗС працює й над поверненням інших світових брендів в Україну.
H&M повертається в Україну
Раніше шведський бренд одягу H&M натякнув, що повернеться в Україну після майже півторарічної паузи. Очікується, що магазини відновлять роботу вже восени 2023 року.
Компанія планує поступово відкривати свої магазини в Україні там, де це можливо. Перед цим H&M Group «вела тісний діалог з партнерами та владою».
Також у пресрелізі раніше вони заявили, що компанія співпрацюватиме з організаціями на місцях і братиме участь у програмах допомоги та відновлення.
З Росії H&M вийшов ще 2022 року, а ще пожертвував на потреби України 1,5 млн євро. Також H&M більше недоступний і у Білорусі.
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