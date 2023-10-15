В Украину могут вернуться бренды IKEA, H&M и Zara – Кулеба

Известные мировые бренды, закрывшие магазины в Украине после начала российского вторжения, могут вернуться.

МИД работает над возвращением в Украину брендов Ikea, H&M и Zara

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Наталье Мосейчук, чем больше международного бизнеса будет работать в Украине, тем больше страна будет уверена в победе.

Кулеба рассказал, как сеть McDonald's вернулась в Украину: он позвонил по телефону государственному секретарю США Энтони Блинкену и в конце разговора сказал «Тони, а что за не порядок? Что это за отношение такое к нам?», имея в виду закрытие McDonald's в Украине. После этого сеть начала возобновлять свою работу.

Да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: "Тони, а что за не порядок? Что это за отношение такое к нам". И так оно стало к нам понемногу возвращаться, – сказал он. Поделиться

Глава МИД отметил, что работа McDonald's в стране — это сигнал для инвесторов, что здесь можно вести бизнес, это рабочие места и заказы для многих поставщиков.

При этом Кулеба подчеркнул, что МИД работает и над возвращением других мировых брендов в Украину.

Мы работали над Ikea, H&M, Zara, все эти бренды базовые, которые должны быть... Да, я считаю, что чем больше здесь (в Украине, - ред.) будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это будет добавлять, – добавил министр. Поделиться

H&M возвращается в Украину

Ранее шведский бренд одежды H&M намекнул, что вернется в Украину после полуторагодовалой паузы. Ожидается, что магазины возобновят работу уже осенью 2023 года.

Компания планирует постепенно открывать свои магазины там, где это возможно. До этого H&M Group «вела тесный диалог с партнерами и властью».

Также в пресс-релизе ранее они заявили, что компания будет сотрудничать с организациями на местах и будет участвовать в программах помощи и восстановления.

Из России H&M вышел еще в 2022 году, а еще пожертвовал на нужды Украины 1,5 млн. евро. Также H&M больше недоступен и в Беларуси.