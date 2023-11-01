Вернутся в ноябре. Кулеба подтвердил открытие в Украине магазинов шведского бренда H&M

24 февраля 2022 года все 9 магазинов шведского бренда H&M в Украине приостановили работу.

Возвращение шведского бренда в Украину

До начала полномасштабной войны в Украине работали девять магазинов H&M. 24 февраля 2022 все они закрылись.

В августе 2023 года H&M Group заявили, что планируют постепенно открыть большинство магазинов в Украине с ноября 2023 года. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на День Независимости на глобальном сайте H&M Group.

В октябре появилась информация об открытии пяти из шести магазинов, расположенных в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.

Редакция The Village Украина обратилась за комментарием к украинскому офису H&M, а также к Министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, чтобы расспросить о деталях переговоров о возвращении глобальных брендов.

В МИДе говорят, что переговоры с ведущими международными брендами по их возвращению в Украину систематически ведут с мая 2022 года.

Мы поддерживаем постоянный контакт с IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Как один из наиболее успешных результатов могу привести пример прошлогоднего возвращения McDonald's. Это происходит благодаря дипломатической работе и публичным кампаниям, – комментирует Дмитрий Кулеба. Поделиться

Возвращение международных компаний усиливает экономику Украины, ведь это уплаченные налоги в государственный бюджет, новые рабочие места, аренда помещений, повышение спроса на рабочую и интеллектуальную силу, сервис и т.д.

Это тоже сигнал уверенности в победе Украины и надежности партнерства с нашим государством, – добавляет Кулеба. Поделиться

Министр отмечает, что возобновление деятельности крупных международных игроков хотя бы чуть-чуть возвращает чувство нормальности украинцам и сигнализирует другому иностранному бизнесу о том, что в Украине можно безопасно и эффективно работать.

Здесь происходит некий домино-эффект, когда мы возвращаем определенные бренды, это побуждает задуматься о возвращении и другие, – добавляет глава МИД. Поделиться

H&M и не только

В украинском офисе H&M подтверждают, что все переговоры проходят в тесном контакте с представителями власти.

Наше намерение всегда заключалось в том, чтобы открыться снова, как только это позволит ситуация, – комментируют представители бренда. Поделиться

Окончательное решение принимает международный офис.

По моему поручению посольство Украины в Швеции уже длительное время ведет активную работу по возвращению этой компании. На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением России, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года, – добавляет Дмитрий Кулеба. Поделиться

В настоящее время продолжается активная подготовка к открытию.

В H&M не комментируют, какие магазины откроют первыми. По поводу товаров, которые будут представлены в Украине после открытия, представители H&M говорят, что работают над тем, чтобы предложить клиентам такой же опыт покупок, каким он был до временного закрытия магазинов.

Женская, мужская и детская одежда будет доступна во всех магазинах, а линейка спортивной одежды H&M Move и товаров для дома H&M Home – в отдельных магазинах. Одежда, которая была в магазинах во время закрытия, также будет частью коммерческого предложения, в дополнение к новой коллекции, – комментируют представители бренда. Поделиться

Дмитрий Кулеба отмечает, что возвращение международных игроков является результатом упорной и системной работы МИД, потребительского спроса и условий безопасности.

Правительство Украины имплементировало комплекс мер по созданию необходимых условий безопасности, которые позволяют бизнесу безопасно работать в нашем государстве, – рассказывает министр. Поделиться

Кулеба добавляет, что когда речь идет о возобновлении полноценной работы на украинском рынке, все международные компании и бренды в первую очередь думают о безопасности. Прежде всего, сможет ли компания обеспечить защиту персонала и покупателей. Одним из основных требований является наличие укрытий вблизи торговых сетей и магазинов.

Также компании думают о потребительском спросе на их продукцию.

Сейчас мы наблюдаем тренд смены предпочтений наших граждан. Украинцы активно переходят от иностранных брендов к украинским производителям. Как ни парадоксально, но этот тренд работает как дополнительный стимул для иностранных брендов быстрее возобновлять свою деятельность в Украине, чтобы не потерять «клиентскую базу». Думаю, это завершится тем, что и украинские бренды существенно возрастут, и международные гиганты вернутся. Это win-win, прежде всего, для украинского бизнеса и граждан, – комментирует Кулеба. Поделиться

Министр добавляет, что очень благодарен каждому международному бизнесу, откликающемуся на призывы украинской стороны, демонстрирует лидерство для мирового рынка и возвращается в Украину.

В настоящее время ведется активная работа с иностранными офисами IKEA и Inditex.