Вернутся в ноябре. Кулеба подтвердил открытие в Украине магазинов шведского бренда H&M

24 февраля 2022 года все 9 магазинов шведского бренда H&M в Украине приостановили работу.
Возвращение шведского бренда в Украину
До начала полномасштабной войны в Украине работали девять магазинов H&M. 24 февраля 2022 все они закрылись.
В августе 2023 года H&M Group заявили, что планируют постепенно открыть большинство магазинов в Украине с ноября 2023 года. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на День Независимости на глобальном сайте H&M Group.
В октябре появилась информация об открытии пяти из шести магазинов, расположенных в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.
Редакция The Village Украина обратилась за комментарием к украинскому офису H&M, а также к Министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, чтобы расспросить о деталях переговоров о возвращении глобальных брендов.
В МИДе говорят, что переговоры с ведущими международными брендами по их возвращению в Украину систематически ведут с мая 2022 года.
Возвращение международных компаний усиливает экономику Украины, ведь это уплаченные налоги в государственный бюджет, новые рабочие места, аренда помещений, повышение спроса на рабочую и интеллектуальную силу, сервис и т.д.
Министр отмечает, что возобновление деятельности крупных международных игроков хотя бы чуть-чуть возвращает чувство нормальности украинцам и сигнализирует другому иностранному бизнесу о том, что в Украине можно безопасно и эффективно работать.
H&M и не только
В украинском офисе H&M подтверждают, что все переговоры проходят в тесном контакте с представителями власти.
Окончательное решение принимает международный офис.
В настоящее время продолжается активная подготовка к открытию.
В H&M не комментируют, какие магазины откроют первыми. По поводу товаров, которые будут представлены в Украине после открытия, представители H&M говорят, что работают над тем, чтобы предложить клиентам такой же опыт покупок, каким он был до временного закрытия магазинов.
Дмитрий Кулеба отмечает, что возвращение международных игроков является результатом упорной и системной работы МИД, потребительского спроса и условий безопасности.
Кулеба добавляет, что когда речь идет о возобновлении полноценной работы на украинском рынке, все международные компании и бренды в первую очередь думают о безопасности. Прежде всего, сможет ли компания обеспечить защиту персонала и покупателей. Одним из основных требований является наличие укрытий вблизи торговых сетей и магазинов.
Также компании думают о потребительском спросе на их продукцию.
Министр добавляет, что очень благодарен каждому международному бизнесу, откликающемуся на призывы украинской стороны, демонстрирует лидерство для мирового рынка и возвращается в Украину.
В настоящее время ведется активная работа с иностранными офисами IKEA и Inditex.
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