Повернення H&M. У Києві відкрилися два магазини шведського бренду — фото

9 листопада до України повернувся шведський рітейл H&M. Два магазини було відкрито у ТРЦ Києва.

H&M відкрилися у Києві

В Україні з 9 листопада знову почали працювати магазини H&M. Вперше з початку війни двері закладів цієї популярної марки відчинилися відразу у двох торгових центрах Києва.

Це ТРЦ Lavina Mall та Respublika Park.

У Lavina Mall – великий магазин площею 3000 кв м. Саме там у 2018 році відкрився найперший H&M в Україні. У цьому закладі запрацюють усі відділи: одяг, аксесуари, товари для дому H&M Home.

Тим часом модники зібралися біля магазинів у ТРЦ Києва на час відкриття магазинів і радісно вітали відчинені двері торгових точок.

Додамо, що касири та консультанти не повідомляють, чи виплачували їм зарплатню протягом часу, коли магазин був закритий.

У нас тільки маркетинг може на це може відповісти. Будь-який коментар у магазині заборонений, – сказала співробітниця. Поширити

Також зазначимо, що з 10 ранку у магазин пускали всіх охочих. Але близько 11:00, щоб уникнути черг безпосередньо на касі, до H&M в Respublika Park почали пропускати "партіями". Через це черга вишикувалась на вході до торгової зали.

Повернення шведського бренду в Україну

До початку повномасштабної війни в Україні працювали дев’ять магазинів H&M. 24 лютого 2022 року всі вони закрилися.

У серпні 2023 року H&M Group заявили, що планують поступово відкрити більшість магазинів в Україні з листопада 2023 року. Відповідний пресреліз опублікували на День Незалежності на глобальному сайті H&M Group.

У жовтні з’явилася інформація про відкриття п’яти із шести магазинів, що розташовані в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall й у львівському Victoria Gardens.

Редакція The Village Україна звернулася по коментар до українського офісу H&M, а також до Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, щоб розпитати про деталі перемовин щодо повернення глобальних брендів.

У МЗС кажуть, що перемовини з провідними міжнародними брендами щодо їхнього повернення до України систематично ведуть із травня 2022 року.

Ми підтримуємо постійний контакт з IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Як один із найбільш успішних результатів можу навести приклад торішнього повернення McDonald’s. Це все відбувається завдяки дипломатичній роботі та публічним кампаніям, – коментує Дмитро Кулеба. Поширити

Повернення міжнародних компаній посилює економіку України, адже це сплачені податки в державний бюджет, нові робочі місця, оренда приміщень, підвищення попиту на робочу й інтелектуальну силу, сервіс тощо.