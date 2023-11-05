Гайді Клум обрала сукню українського бренду для гала-вечора в Лос-Анджелесі

Супермодель і телеведуча Гайді Клум вийшла у світ в ефектному образі від українського бренду Lever Couture дизайнера Лесі Верлінг'єрі.

Гайді Клум обрала сукню українського бренду

Клум відвідала гала-вечір LACMA Art + Film Gala 2023 у Лос-Анжелесі. Захід у Музеї мистецтв відбувся під патронатом модного дому Gucci. Модель позувала фотографам у блискучій білій сукні з прозорими деталями й пір'ям.

Ця сукня з кутюрної колекції Velocity of Emotions, яку українська дизайнерка нещодавно презентувала у Санта Моніці. Колекція натхненна рівновагою і плинністю Всесвітнього океану.

Відомі зірки не вперше обирають українські бренди

Раніше співачка Бейонсе обрала мінісукню українського бренду FROLOV для виступу у Лас-Вегасі у своєму Renaissance World Tour.

Так, на виступі Бейонсе в Лас-Вегасі співачка представила кастомний наряд від відомого українського бренду FROLOV.

На сцені діва засяяла у мінісукні кольору металік, верх якої під час виступу трансформувався у непередбачуваний прозорий боді з ручною вишивкою від FROLOV.

Ця співпраця з брендом FROLOV повторюється вже вдруге за рік. У січні Бейонсе здивувала, обравши їх лімітовану корсетну сукню для виступу у Дубаї.