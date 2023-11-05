Гайди Клум выбрала платье украинского бренда для гала-вечера в Лос-Анджелесе

Супермодель и телеведущая Гайди Клум вышла в свет в эффектном образе от украинского бренда Lever Couture дизайнера Леси Верлингьери.

Гайди Клум выбрала платье украинского бренда

Клум посетила гала-вечер LACMA Art+Film Gala 2023 в Лос-Анджелесе. Мероприятие в Музее искусств прошло под патронатом модного дома Gucci. Модель позировала фотографам в блестящем белом платье с прозрачными деталями и перьями.

Это платье из кутюрной коллекции Velocity of Emotions, которую украинская дизайнер недавно презентовала в Санта Монике. Коллекция вдохновлена равновесием и текучестью Всемирного океана.

Известные звезды не впервые выбирают украинские бренды

Ранее певица Бейонсе выбрала мини-платье украинского бренда FROLOV для выступления в Лас-Вегасе в своем Renaissance World Tour.

На выступлении Бейонсе в Лас-Вегасе певица представила кастомный наряд от известного украинского бренда FROLOV.

На сцене дева засияла в мини платье цвета металлик, верх которой во время выступления трансформировался в непредсказуемый прозрачный боди с ручной вышивкой от FROLOV.

Это сотрудничество с брендом FROLOV повторяется уже вторично через год. В январе Бейонсе удивила, выбрав их лимитированное корсетное платье для выступления в Дубае.