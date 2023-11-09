Возвращение H&M. В Киеве открылись два магазина шведского бренда — фото

9 ноября в Украину вернулся шведский ритейл H&M. Два магазина были открыты в ТРЦ Киева.
H&M снова в Киеве
В Украине с 9 ноября снова начали работать магазины H&M. Впервые с начала войны двери заведений этой популярной марки открылись сразу в двух торговых центрах Киева.
Это ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park.
В Lavina Mall – большой магазин площадью 3000 кв м. Именно там в 2018 году открылся первый H&M в Украине. В этом заведении заработают все отделы: одежда, аксессуары, товары для дома H&M Home.
Тем временем модники собрались возле магазинов в ТРЦ Киева во время открытия и радостно приветствовали открытые двери торговых точек.
Добавим, что кассиры и консультанты не сообщают, выплачивали ли им зарплату в течение времени, когда магазин был закрыт.
Также отметим, что с 10 утра в магазин пускали всех желающих. Но около 11:00, чтобы избежать очередей непосредственно на кассе, в H&M в Respublika Park начали пропускать "партиями". Поэтому очередь выстроилась на входе в торговый зал.
Возвращение шведского бренда в Украину
До начала полномасштабной войны в Украине работали девять магазинов H&M. 24 февраля 2022 все они закрылись.
В августе 2023 года H&M Group заявили, что планируют постепенно открыть большинство магазинов в Украине с ноября 2023 года. Соответствующий прес-релиз был опубликован на День Независимости на глобальном сайте H&M Group.
В октябре появилась информация об открытии пяти из шести магазинов, расположенных в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.
Редакция The Village Украина обратилась за комментарием к украинскому офису H&M, а также к Министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, чтобы расспросить о деталях переговоров о возвращении глобальных брендов.
В МИДе говорят, что переговоры с ведущими международными брендами по их возвращению в Украину систематически ведут с мая 2022 года.
Возвращение международных компаний усиливает экономику Украины, ведь это уплаченные налоги в государственный бюджет, новые рабочие места, аренда помещений, повышение спроса на рабочую и интеллектуальную силу, сервис и т.д.
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