ЕС снова не согласовал новый пакет санкций против РФ из-за Германии — Reuters

Страны Европейского союза не смогли согласовать 14 пакет санкций против России, поскольку Германия заблокировала его принятие.
Главные тезисы
- Нерешительность Германии связана с внутренними разногласиями между различными отделами правительства.
- Санкционные меры направлены на подрыв экономики и военных возможностей России.
- Новый пакет санкций должен также усложнить для бизнеса обход существующих ограничений.
- Согласование нового пакета санкций ожидается после дебатов по обсуждению в середине июня.
ЕС не согласовал 14-й пакет санкций против России
Дипломаты ЕС сообщили, что нерешительность Германии частично объясняется внутренними разногласиями между ее Министерством иностранных дел и ведомством канцлера.
Согласно проекту ранней версии пакета, этот пункт должен был заставить дочерние компании "контрактно запретить реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России".
По словам дипломатов и источников, колебания Германии были частично связаны с внутренними разногласиями между Министерством иностранных дел и Канцелярией канцлера.
Изъятое положение являлось расширением «положения об отсутствии России» на дочерние компании в третьих странах. Этот пункт заставил бы эти дочерние компании "на договорной основе запретить реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России".
Как пишет Politico, Берлин был обеспокоен этим пунктом, ведь он заставлял компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут затем продавать попавшие под санкции товары в Россию.
Послы продолжат дебаты уже 20 июня.
Что известно о санкциях против России
С начала полномасштабной агрессии против Украины Европейский союз уже ввел 13 пакетов санкций, направленных на подрыв российской экономики и военных возможностей. Работа над 14-м пакетом санкций идет полным ходом и ожидается, что он будет включать дополнительные ограничения против 21 российской компании.
Помимо усиления санкционных мер новый пакет также призван усложнить для бизнеса обход существующих ограничений.
Ранее сообщалось, что страны ЕС не могут согласовать 14 пакет санкций против РФ из-за Германии
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