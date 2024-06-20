ЄС знову не узгодив новий пакет санкцій проти РФ через Німеччину — Reuters

Країни Європейського союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення.
Головні тези:
- Пункт статті 12G, який мав обмежити реекспорт товарів до Росії через дочірні компанії в третіх країнах, був виключений через обурення Німеччини.
- Новий пакет санкцій мав включати додаткові обмеження для 21 російської компанії та ускладнити обхід наявни[ санкцій для бізнесу.
- Дебати щодо нового пакета санкцій продовжаться, враховуючи потенційні наслідки для російської економіки та політики.
ЄС не узгодив 14-й пакет санкцій проти Росії
Дипломати ЄС повідомили, що нерішучість Німеччини частково пояснюється внутрішніми розбіжностями між її Міністерством закордонних справ і відомством канцлера.
Згідно з проектом ранньої версії пакета, цей пункт мав змусити дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт у Росію і реекспорт для використання в Росії".
За словами дипломатів і джерел, вагання Німеччини були частково повʼязані з внутрішніми розбіжностями між Міністерством закордонних справ і Канцелярією канцлера.
Вилучене положення було розширенням «положення про відсутність Росії» на дочірні компанії у третіх країнах. Цей пункт змусив би ці дочірні компанії «на договірній основі заборонити реекспорт до Росії та реекспорт для використання в Росії».
Як пише Politico, Берлін був стурбований цим пунктом, адже він змушував компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати товари, що потрапили під санкції, до Росії.
Посли продовжать дебати вже 20 червня.
Що відомо про санкції проти Росії
З початку повномасштабної агресії проти України Європейський союз вже запровадив 13 пакетів санкцій, спрямованих на підрив російської економіки та військових можливостей. Робота над 14-м пакетом санкцій йде повним ходом, і очікується, що він включатиме додаткові обмеження проти 21 російської компанії.
Крім посилення санкційних заходів новий пакет також покликаний ускладнити для бізнесу обхід існуючих обмежень.
Раніше повідомлялося, що країни ЄС не можуть погодити 14 пакет санкцій проти РФ через Німеччину
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