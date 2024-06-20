Посли ЄС погодили 14 пакет санкцій проти Росії

Що відомо про 14 пакет санкцій ЄС проти РФ

Посли країн ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України, — йдеться в повідомленні. Поширити

🇪🇺 EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package of sanctions in reaction to the Russian aggression against Ukraine.



This package provides new targeted measures and maximises the impact of existing sanctions by closing loopholes. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 20, 2024

При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.

Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.

Напередодні ЗМІ писали, що в ЄС не могли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки його блокувала Німеччина. Берлін вимагав прибрати пункт, що розширював перелік товарів, які хотіли заборонити продавати в Росію клієнтам компаній ЄС у третіх країнах. Цей пункт з документа вилучили.

Санкції ЄС проти Росії

Від початку масштабного вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже 13 пакетів санкцій, спрямованих на ослаблення російської економіки і військових можливостей. Робота над 14-м пакетом санкцій у самому розпалі, і в нього, як очікується, увійдуть нові обмеження проти 21 російської компанії.

Крім посилення санкцій, за словами глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, новий пакет також спрямований на те, щоб зробити обхід існуючих обмежень складнішим для бізнесу.

Крім цього, раніше повідомлялося, що посли ЄС не могли затвердити новий пакет обмежень проти Росії через те, що його заблокувала Німеччина.