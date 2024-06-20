Посли ЄС погодили 14 пакет санкцій проти Росії

Посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії.
Головні тези:
- Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу та відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій.
- У 14-му пакеті санкцій передбачено обмеження для 21 російської компанії з метою послаблення російської економіки та військових можливостей.
- Головна мета нових санкцій - ускладнити обхід існуючих обмежень для російського бізнесу та посилити вплив на РФ.
Що відомо про 14 пакет санкцій ЄС проти РФ
При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.
Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.
Напередодні ЗМІ писали, що в ЄС не могли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки його блокувала Німеччина. Берлін вимагав прибрати пункт, що розширював перелік товарів, які хотіли заборонити продавати в Росію клієнтам компаній ЄС у третіх країнах. Цей пункт з документа вилучили.
Санкції ЄС проти Росії
Від початку масштабного вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже 13 пакетів санкцій, спрямованих на ослаблення російської економіки і військових можливостей. Робота над 14-м пакетом санкцій у самому розпалі, і в нього, як очікується, увійдуть нові обмеження проти 21 російської компанії.
Крім посилення санкцій, за словами глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, новий пакет також спрямований на те, щоб зробити обхід існуючих обмежень складнішим для бізнесу.
Крім цього, раніше повідомлялося, що посли ЄС не могли затвердити новий пакет обмежень проти Росії через те, що його заблокувала Німеччина.
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