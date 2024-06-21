Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти керівництва "Лабораторії Касперського". Причиною цього стали ризики у сфері кібербезпеки.
Головні тези:
- США ввели санкції проти керівництва російської «Лабораторії Касперського» через зв'язки компанії з російськими військовими та розвідувальними органами.
- 12 осіб серед вищого керівництва компанії потрапили під санкції США, що призвело до замороження їхнього майна на території Сполучених Штатів.
- Вже у 2017 році США заборонили федеральним агентствам використання продуктів «Лабораторії Касперського» через загрозу російського шпигунства.
- Компанія в Росії спеціалізується на розробці програмного забезпечення для інформаційної безпеки, зокрема, антивірус Kaspersky.
Що відомо про введені санкції США проти російської "Лабораторії Касперського"
Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти дванадцяти осіб серед вищого керівництва в АТ "Лабораторія Касперського".
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що ці дії підкреслюють прихильність США щодо забезпечення цілісності кіберпростору і захисту американських громадян від зловмисних кіберзагроз.
Причиною цього стали зв'язки "Лабораторії Касперсого" з російськими військовими і розвідувальними органами. Компанія допомагала російському уряду у сфері кіберрозвідки, що суперечить інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США. Під санкції потрапили:
Андрій Геннадійович Тихонов;
Данило Сергійович Борщев;
Андрій Анатолійович Єфремов;
Ігор Геннадійович Чекунов;
Андрій Петрович Духвалов;
Андрій Анатолійович Суворов;
Денис Володимирович Зенкін;
Марина Михайлівна Алексєєва;
Михайло Юрійович Гербер;
Антон Михайлович Іванов;
Кирило Олександрович Астрахань;
Анна Володимирівна Кулашова.
Kaspersky — це міжнародна компанія, заснована 1997 року в Росії, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для забезпечення інформаційної безпеки. Основний продукт компанії — антивірус Kaspersky, який забезпечує захист від вірусів, троянів та інших шкідливих програм.
Все їхнє майно, яке знаходиться на території США, буде заморожене. Те саме стосується і компаній, де підсанкційним росіянам належить 50 і більше відсотків.
Що цьому передувало
Ще у 2017 році США заборонили федеральним агентствам використовувати продукти «Лабораторії Касперського» через загрозу російського шпигунства.
21 червня 2024-го США заборонили продаж антивірусного ПО від «Лабораторії Касперського». З 20 липня компанія не зможе укладати нові угоди в США, а з 29 вересня — надавати оновлення клієнтам.
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