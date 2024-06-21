США ввели санкції проти керівництва російської "Лабораторії Касперського"

Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти керівництва "Лабораторії Касперського". Причиною цього стали ризики у сфері кібербезпеки.

Що відомо про введені санкції США проти російської "Лабораторії Касперського"

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти дванадцяти осіб серед вищого керівництва в АТ "Лабораторія Касперського".

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що ці дії підкреслюють прихильність США щодо забезпечення цілісності кіберпростору і захисту американських громадян від зловмисних кіберзагроз.

Причиною цього стали зв'язки "Лабораторії Касперсого" з російськими військовими і розвідувальними органами. Компанія допомагала російському уряду у сфері кіберрозвідки, що суперечить інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США. Під санкції потрапили:

Андрій Геннадійович Тихонов;

Данило Сергійович Борщев;

Андрій Анатолійович Єфремов;

Ігор Геннадійович Чекунов;

Андрій Петрович Духвалов;

Андрій Анатолійович Суворов;

Денис Володимирович Зенкін;

Марина Михайлівна Алексєєва;

Михайло Юрійович Гербер;

Антон Михайлович Іванов;

Кирило Олександрович Астрахань;

Анна Володимирівна Кулашова.

Kaspersky — це міжнародна компанія, заснована 1997 року в Росії, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для забезпечення інформаційної безпеки. Основний продукт компанії — антивірус Kaspersky, який забезпечує захист від вірусів, троянів та інших шкідливих програм.

Все їхнє майно, яке знаходиться на території США, буде заморожене. Те саме стосується і компаній, де підсанкційним росіянам належить 50 і більше відсотків.

Що цьому передувало

Ще у 2017 році США заборонили федеральним агентствам використовувати продукти «Лабораторії Касперського» через загрозу російського шпигунства.