США ввели санкції проти керівництва російської "Лабораторії Касперського"
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США ввели санкції проти керівництва російської "Лабораторії Касперського"

Мінфін США
Лабораторії Касперського"

Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти керівництва "Лабораторії Касперського". Причиною цього стали ризики у сфері кібербезпеки.

Головні тези:

  • США ввели санкції проти керівництва російської «Лабораторії Касперського» через зв'язки компанії з російськими військовими та розвідувальними органами.
  • 12 осіб серед вищого керівництва компанії потрапили під санкції США, що призвело до замороження їхнього майна на території Сполучених Штатів.
  • Вже у 2017 році США заборонили федеральним агентствам використання продуктів «Лабораторії Касперського» через загрозу російського шпигунства.
  • Компанія в Росії спеціалізується на розробці програмного забезпечення для інформаційної безпеки, зокрема, антивірус Kaspersky.

Що відомо про введені санкції США проти російської "Лабораторії Касперського"

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти дванадцяти осіб серед вищого керівництва в АТ "Лабораторія Касперського".

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що ці дії підкреслюють прихильність США щодо забезпечення цілісності кіберпростору і захисту американських громадян від зловмисних кіберзагроз.

Причиною цього стали зв'язки "Лабораторії Касперсого" з російськими військовими і розвідувальними органами. Компанія допомагала російському уряду у сфері кіберрозвідки, що суперечить інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США. Під санкції потрапили:

  • Андрій Геннадійович Тихонов;

  • Данило Сергійович Борщев;

  • Андрій Анатолійович Єфремов;

  • Ігор Геннадійович Чекунов;

  • Андрій Петрович Духвалов;

  • Андрій Анатолійович Суворов;

  • Денис Володимирович Зенкін;

  • Марина Михайлівна Алексєєва;

  • Михайло Юрійович Гербер;

  • Антон Михайлович Іванов;

  • Кирило Олександрович Астрахань;

  • Анна Володимирівна Кулашова.

Kaspersky — це міжнародна компанія, заснована 1997 року в Росії, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для забезпечення інформаційної безпеки. Основний продукт компанії — антивірус Kaspersky, який забезпечує захист від вірусів, троянів та інших шкідливих програм.

Все їхнє майно, яке знаходиться на території США, буде заморожене. Те саме стосується і компаній, де підсанкційним росіянам належить 50 і більше відсотків.

Що цьому передувало

Ще у 2017 році США заборонили федеральним агентствам використовувати продукти «Лабораторії Касперського» через загрозу російського шпигунства.

21 червня 2024-го США заборонили продаж антивірусного ПО від «Лабораторії Касперського». З 20 липня компанія не зможе укладати нові угоди в США, а з 29 вересня — надавати оновлення клієнтам.

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