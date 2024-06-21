Новий пакет санкцій ЄС завдасть удару по "тіньовому флоту" РФ

Через 14 пакет санкцій ЄС тіньовому флоту може бути заборонено доступ до європейських гаваней і послуг.
Головні тези:
- Санкції мають максимально посилити вплив наявних заходів та закрити лазівки для уникнення санкцій.
- Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу та покладання відповідальності на операторів ЄС за порушення санкцій.
- Постійна робота над новими санкціями ЄС має сповільнити бойову машину Путіна та посилити тиск на Росію.
Як новий пакет санкцій ЄС вплине на "тіньовий флот" РФ
У 14-му пакеті санкцій ЄС проти Росії буде передбачено повну заборону на вхід в європейські порти для кораблів "тіньового" нафтового флоту.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот.
Вона привітала рішення послів країн-членів ЄС, які дали згоду щодо 14-го пакету санкцій проти РФ, який мають остаточно затвердити найближчим часом. За її словами, цей пакет містить кілька важливих заходів, за які рішуче виступають Нідерланди, включаючи жорстку боротьбу з тіньовим нафтовим флотом Росії.
I welcome today’s agreement on the 14th EU #sanctions package against Russia. This package contains several important measures that the Netherlands strongly advocated for, including the firm tackling and sanctioning of the Russian #shadowfleet. 1/2 pic.twitter.com/GzAExl9YwU— Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) June 20, 2024
Що відомо про 14 пакет санкцій ЄС проти Росії
20 червня посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії.
При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.
Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.
Напередодні ЗМІ писали, що в ЄС не могли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки його блокувала Німеччина. Берлін вимагав прибрати пункт, що розширював перелік товарів, які хотіли заборонити продавати в Росію клієнтам компаній ЄС у третіх країнах. Цей пункт з документа вилучили
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