Новий пакет санкцій ЄС завдасть удару по "тіньовому флоту" РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Новий пакет санкцій ЄС завдасть удару по "тіньовому флоту" РФ

флот
Джерело:  online.ua

Через 14 пакет санкцій ЄС тіньовому флоту може бути заборонено доступ до європейських гаваней і послуг.

Головні тези:

 

  • Санкції мають максимально посилити вплив наявних заходів та закрити лазівки для уникнення санкцій.
  • Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу та покладання відповідальності на операторів ЄС за порушення санкцій.
  • Постійна робота над новими санкціями ЄС має сповільнити бойову машину Путіна та посилити тиск на Росію.

Як новий пакет санкцій ЄС вплине на "тіньовий флот" РФ

У 14-му пакеті санкцій ЄС проти Росії буде передбачено повну заборону на вхід в європейські порти для кораблів "тіньового" нафтового флоту. 

Про це повідомила міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот.

Вона привітала рішення послів країн-членів ЄС, які дали згоду щодо 14-го пакету санкцій проти РФ, який мають остаточно затвердити найближчим часом. За її словами, цей пакет містить кілька важливих заходів, за які рішуче виступають Нідерланди, включаючи жорстку боротьбу з тіньовим нафтовим флотом Росії.

Через цей пакет санкцій тіньовому флоту може бути заборонено доступ до європейських гаваней і послуг. Вкрай важливо, щоб ми продовжували працювати над новими санкціями ЄС. Це значно сповільнить бойову машину Путіна, — заявила Ханке Брейнс Слот.

Що відомо про 14 пакет санкцій ЄС проти Росії

20 червня посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії.

При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.

Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.

Напередодні ЗМІ писали, що в ЄС не могли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки його блокувала Німеччина. Берлін вимагав прибрати пункт, що розширював перелік товарів, які хотіли заборонити продавати в Росію клієнтам компаній ЄС у третіх країнах. Цей пункт з документа вилучили

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