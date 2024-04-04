Як РФ намагається захистити свій флот від України — відповідь ВМС

Військовий флот РФ намагається захистити свої кораблі від атак українських морських дронів, сховавшись у бухті. Вхід до неї окупанти перегородили затопленими баржами.

У ВМС ЗСУ повідомили про нову тактику армії РФ для захисту флоту

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

Ця практика не нова, те саме вони робили навколо так званого Кримського мосту. На баржі вішають бонові загородження. Все це використовується в якості таких собі елементів захисних споруд, — сказав Дмитро Плетенчук. Поширити

Він нагадав, що аналогічну практику росіян щодо затоплення об'єктів можна було побачити 10 років тому під час захоплення Крим, коли загарбники топили власні кораблі, щоб заблокувати наші судна в бухті.

Як ми бачимо, зараз вони фактично закрилися в пункті базування Новоросійська, закрили вхід до гавані, поставили загородження і просто сидять, — сказав речник. Поширити

Плетенчук також зауважив, що в Азовському морі окупанти не проявляють особливої військової присутності, тому що, на жаль, контролюють все узбережжя.

І відповідно використовують його, щоб грабувати окуповані території, вивозити через порт награбоване — збіжжя, метал. Вимикають системи відстеження, щоб приховати свої злочинні дії. Потім вивантажують вже у своїх портах і намагаються це легалізувати, — пояснив він. Поширити

Російські кораблі у війні проти України

Нещодавно речник ВМС ЗСУ розповів, що російська морська логістика обмежена у діях.

Раніше Плетенчук назвав кількість великих десантних кораблів, котрі залишилися в Чорноморському флоті РФ.

До речі, речник Військово-морських сил України підтвердив поразку ВДК "Костянтина Ольшанського".

Також у ВМС розповіли, звідки Росія запускала ракети Україною 25 березня.

На початку березня Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни тримають у Криму кораблі, яким не знайшлося місця у РФ.