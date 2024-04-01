У ВМС назвали наслідки ударів ЗСУ по російському флоту

Російський флот зараз перебуває в обороні. Окупанти заховали кораблі на своїх базах.
Що відомо про стан флоту РФ
Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС. Дмитро Плетенчук зауважив, що ситуація більш-менш стабільна після знищення "Сергія Котова".
Наразі можна фіксувати відсутність виходів у море. Речник зауважив, що було кілька дуже короткочасних подібних акцій, втім, вони мали більш демонстраційний характер. Адже фактично на пів дня вийти недалеко від берега й повернутися в пункт базування — назвати повноцінним виходом не можна.
Водночас додав, що ця ситуація колись має змінитися. Тому не варто розраховувати, що ми більше не побачимо російські кораблі в морі.
Цікаво, що зараз там перебувають тільки два патрульних невеликих кораблі морської охорони ФСБ, хоча до цього навіть вони не виходили.
Гуменюк розповіла про втрати Чорноморського флоту
У Силах оборони Півдня відзвітували, що лише за березень окупанти втратили сторожовий корабель "Сергій Котов", а ще 4 судна пошкоджено. Зокрема:
ВДК "Костянтин Ольшанський",
Розвідувальний корабель "Іван Хурс",
ВДК "Ямал" і "Азов".
Пояснила, уражено кораблі, які були спрямовані саме на таку роботу. Додала, що для окупантів є суттєвою загальна кількісна втрата. Під час повномасштабної війни росіяни потужно зазнають втрат там, де з самого початку заявили про своє "абсолютне панування".
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