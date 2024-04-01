У ВМС назвали наслідки ударів ЗСУ по російському флоту

Російський флот зараз перебуває в обороні. Окупанти заховали кораблі на своїх базах.

Що відомо про стан флоту РФ

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС. Дмитро Плетенчук зауважив, що ситуація більш-менш стабільна після знищення "Сергія Котова".

Наразі можна фіксувати відсутність виходів у море. Речник зауважив, що було кілька дуже короткочасних подібних акцій, втім, вони мали більш демонстраційний характер. Адже фактично на пів дня вийти недалеко від берега й повернутися в пункт базування — назвати повноцінним виходом не можна.

Зараз ворог фактично перебуває в обороні, заховався на своїх базах, здебільшого це пункт базування у військово-морській базі Новоросійськ. Там вони навіть вхід закрили боновими загородженнями, — зауважив Плетенчук. Поширити

Водночас додав, що ця ситуація колись має змінитися. Тому не варто розраховувати, що ми більше не побачимо російські кораблі в морі.

Цікаво, що зараз там перебувають тільки два патрульних невеликих кораблі морської охорони ФСБ, хоча до цього навіть вони не виходили.

Гуменюк розповіла про втрати Чорноморського флоту

У Силах оборони Півдня відзвітували, що лише за березень окупанти втратили сторожовий корабель "Сергій Котов", а ще 4 судна пошкоджено. Зокрема:

ВДК "Костянтин Ольшанський",

Розвідувальний корабель "Іван Хурс",

ВДК "Ямал" і "Азов".

Це дуже суттєво відбилося на моряках росіян. це дуже потужний ляпас по гордості російського флоту. По-друге, це суттєвий удар по логістиці ворога і по його, відповідно, розвідувальних здатностях, — підкреслила Наталія Гуменюк. Поширити

Пояснила, уражено кораблі, які були спрямовані саме на таку роботу. Додала, що для окупантів є суттєвою загальна кількісна втрата. Під час повномасштабної війни росіяни потужно зазнають втрат там, де з самого початку заявили про своє "абсолютне панування".