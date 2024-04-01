В ВМС назвали последствия ударов ВСУ по российскому флоту

Российский флот сейчас находится в обороне. оккупанты спрятали корабли на своих базах.
Что известно о состоянии флота РФ
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС. Дмитрий Плетенчук отметил, что ситуация более или менее стабильна после уничтожения "Сергея Котова".
Пока можно фиксировать отсутствие выходов в море. Представитель отметил, что было несколько очень кратковременных подобных акций, впрочем, они носили более демонстрационный характер. Ведь фактически на пол дня выйти недалеко от берега и вернуться в пункт базирования назвать полноценным выходом нельзя.
В то же время добавил, что эта ситуация когда-то должна измениться. Потому не стоит рассчитывать, что мы больше не увидим русские корабли в море.
Интересно, что сейчас там находятся только два небольших патрульных корабля морской охраны ФСБ, хотя до этого даже они не выходили.
Гуменюк рассказала о потерях Черноморского флота
В Силах обороны Юга отчитались, что только за март оккупанты потеряли сторожевой корабль "Сергей Котов", а еще 4 судна повреждены. В частности:
ИДК "Константин Ольшанский",
Разведывательный корабль "Иван Хурс",
ПДК "Ямал" и "Азов".
Объяснила, поражены корабли, направленные именно на такую работу. Добавила, что для оккупантов существенна общая количественная потеря. Во время полномасштабной войны россияне мощно понесут потери там, где с самого начала заявили о своем "абсолютном господстве".
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