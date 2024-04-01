В ВМС назвали последствия ударов ВСУ по российскому флоту
Категория
Украина
Дата публикации

В ВМС назвали последствия ударов ВСУ по российскому флоту

флот
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российский флот сейчас находится в обороне. оккупанты спрятали корабли на своих базах.

Что известно о состоянии флота РФ

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС. Дмитрий Плетенчук отметил, что ситуация более или менее стабильна после уничтожения "Сергея Котова".

Пока можно фиксировать отсутствие выходов в море. Представитель отметил, что было несколько очень кратковременных подобных акций, впрочем, они носили более демонстрационный характер. Ведь фактически на пол дня выйти недалеко от берега и вернуться в пункт базирования назвать полноценным выходом нельзя.

Сейчас враг фактически находится в обороне, спрятался на своих базах, в большинстве своем это пункт базирования в военно-морской базе Новороссийск. Там они даже вход закрыли боновыми заграждениями, — заметил Плетенчук.

В то же время добавил, что эта ситуация когда-то должна измениться. Потому не стоит рассчитывать, что мы больше не увидим русские корабли в море.

Интересно, что сейчас там находятся только два небольших патрульных корабля морской охраны ФСБ, хотя до этого даже они не выходили.

Гуменюк рассказала о потерях Черноморского флота

В Силах обороны Юга отчитались, что только за март оккупанты потеряли сторожевой корабль "Сергей Котов", а еще 4 судна повреждены. В частности:

  • ИДК "Константин Ольшанский",

  • Разведывательный корабль "Иван Хурс",

  • ПДК "Ямал" и "Азов".

Это очень существенно отразилось на моряках россиян. это очень мощная пощечина по гордости российского флота. Во-вторых, это существенный удар по логистике врага и по его соответственно разведывательным способностям, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Объяснила, поражены корабли, направленные именно на такую работу. Добавила, что для оккупантов существенна общая количественная потеря. Во время полномасштабной войны россияне мощно понесут потери там, где с самого начала заявили о своем "абсолютном господстве".

Сейчас мы видим, что для них господство в Черном море не является повесткой дня. Они больше окапываются, если бы там можно было рыть окопы, — сказала Гуменюк.

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