Военный преступной армии РФ Егор Гузенко, известный под псевдонимом "Тринадцатый", подтвердил уничтожение двух российских крупных десантных кораблей "Ямал" и "Азов" в Севастополе и признал, что Украина уничтожила Черноморский флот.
Российские оккупанты признали уничтожение Черноморского флота
Аудио об успешных атаках на суда Черноморского флота появились в Telegram-канале "Тринадцатого", но затем он их удалил.
Однако запись удалось сохранить украинскому журналисту Денису Казанскому.
Оккупант заявил, что ночью произошла "очередная трагедия" Черноморского флота. Он отметил, что поражены ГДК "Ямал" и "Азов", а также командный центр ЧФ РФ.
В Минобороны Британии отреагировали на уничтожение десантных кораблей Черноморского флота
Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что в результате атак украинских военных Черноморский флот РФ фактически перестал функционировать.
Он подчеркнул, что Россия ограничивает содержание собственных кораблей в портах и даже там они тонут.
По его словам, Россия плавала по Черному морю с 1783 года, однако сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом — и даже там "корабли Путина" тонут.
По словам военного эксперта Павла Нарожного в эфире Radio NV, удар по большим десантным кораблям в Севастополе с большой вероятностью, совершили крылатыми ракетами Storm Shadow или переработанным "Нептуном".
По его словам, поскольку пораженная нефтебаза расположена у аэродрома, то, по всей вероятности, сгорело и топливо для самолетов.
Ссылаясь на российских военкоров, эксперт предположил, что страна-агрессорка понесла потери в личном составе.
Пропагандисты пишут, что до 50 военнослужащих погибли, 30 из которых офицеры. Также они заявляют о повреждении трех самолетов на аэродроме.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-