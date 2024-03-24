В России признали уничтожение Черноморского флота
Категория
Украина
Дата публикации

В России признали уничтожение Черноморского флота

Корабль армии РФ "Азов"
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Источник:  online.ua

Военный преступной армии РФ Егор Гузенко, известный под псевдонимом "Тринадцатый", подтвердил уничтожение двух российских крупных десантных кораблей "Ямал" и "Азов" в Севастополе и признал, что Украина уничтожила Черноморский флот.

Российские оккупанты признали уничтожение Черноморского флота

Аудио об успешных атаках на суда Черноморского флота появились в Telegram-канале "Тринадцатого", но затем он их удалил.

Однако запись удалось сохранить украинскому журналисту Денису Казанскому.

Оккупант заявил, что ночью произошла "очередная трагедия" Черноморского флота. Он отметил, что поражены ГДК "Ямал" и "Азов", а также командный центр ЧФ РФ.

Я не знаю, сколько потерь личного состава. Но факт остается фактом: Черноморского флота больше нет, признал Гузенко.

В Минобороны Британии отреагировали на уничтожение десантных кораблей Черноморского флота

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что в результате атак украинских военных Черноморский флот РФ фактически перестал функционировать.

Он подчеркнул, что Россия ограничивает содержание собственных кораблей в портах и даже там они тонут.

Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально не активен, — отметил Шаппс.

По его словам, Россия плавала по Черному морю с 1783 года, однако сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом — и даже там "корабли Путина" тонут.

По словам военного эксперта Павла Нарожного в эфире Radio NV, удар по большим десантным кораблям в Севастополе с большой вероятностью, совершили крылатыми ракетами Storm Shadow или переработанным "Нептуном".

Больших десантных кораблей в России не так мало, потому что это, пожалуй, уже шестой корабль. Если они не повреждены, а уничтожены, это тоже очень мощный удар по логистике. Ибо этими кораблями можно перевезти либо батальон (300 солдат), либо бронетехнику. Но обычно Россия снаряды, шахеды, боеприпасы больше такими кораблями перевозит. То есть очень мощный удар по российской логистике, — объясняет эксперт.

По его словам, поскольку пораженная нефтебаза расположена у аэродрома, то, по всей вероятности, сгорело и топливо для самолетов.

Ссылаясь на российских военкоров, эксперт предположил, что страна-агрессорка понесла потери в личном составе.

Пропагандисты пишут, что до 50 военнослужащих погибли, 30 из которых офицеры. Также они заявляют о повреждении трех самолетов на аэродроме.

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