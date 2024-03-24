Військовий злочинної армії РФ Єгор Гузенко, відомий під псевдонімом "Тринадцятий" підтвердив знищення двох російських великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" у Севастополі та визнав, що Україна знищила Чорноморський флот.
Російські окупанти визнали знищення Чорноморського флоту
Аудіо про успішні атаки на судна Чорноморського флоту з'явилися у Telegram-каналі "Тринадцятого", але потім він їх видалив.
Однак запис вдалось зберігти українському журналісту Денису Казанському.
Окупант заявив, що вночі сталася "чергова трагедія" Чорноморського флоту. Він зазначив, що уражено ВДК "Ямал" та "Азов", а також командний центр ЧФ РФ.
В Міноборони Британії відреагували на знищення десантних кораблів Чорноморського флоту
Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що в результаті атак українських військових Чорноморський флот РФ фактично перестав функціонувати.
Він підкреслив, що наразі Росія обмежує утримання власних кораблів в портах та навіть там вони тонуть.
За його словами, Росія плавала Чорним морем з 1783 року, проте зараз змушена обмежувати свій флот портом — і навіть там "кораблі Путіна" тонуть.
За словами військового експерта Павла Нарожного в ефірі Radio NV, що удар по великих десантних кораблях у Севастополі з великою ймовірністю, здійснили крилатими ракетами Storm Shadow або переробленим "Нептуном".
За його словами, оскільки уражена нафтобаза розташована біля аеродрому, то, з великою ймовірністю, згоріло й паливо для літаків.
Посилаючись на російських воєнкорів, експерт припустив, що країна-агресорка зазнала втрат в особовому складі.
Пропагандисти пишуть, що до 50 військовослужбовців загинуло, 30 з яких офіцери. Також вони заявляють про пошкодження трьох літаків на аеродромі.
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