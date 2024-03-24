В Росії визнали знищення Чорноморського флоту
Категорія
Україна
Дата публікації

В Росії визнали знищення Чорноморського флоту

Корабль РФ "Азов"
Джерело:  online.ua

Військовий злочинної армії РФ Єгор Гузенко, відомий під псевдонімом "Тринадцятий" підтвердив знищення двох російських великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" у Севастополі та визнав, що Україна знищила Чорноморський флот.

Російські окупанти визнали знищення Чорноморського флоту

Аудіо про успішні атаки на судна Чорноморського флоту з'явилися у Telegram-каналі "Тринадцятого", але потім він їх видалив.

Однак запис вдалось зберігти українському журналісту Денису Казанському.

Окупант заявив, що вночі сталася "чергова трагедія" Чорноморського флоту. Він зазначив, що уражено ВДК "Ямал" та "Азов", а також командний центр ЧФ РФ.

Я не знаю, скільки втрат особового складу. Але факт залишається фактом: Чорноморського флоту більше нема, — визнав Гузенко.

В Міноборони Британії відреагували на знищення десантних кораблів Чорноморського флоту

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що в результаті атак українських військових Чорноморський флот РФ фактично перестав функціонувати.

Він підкреслив, що наразі Росія обмежує утримання власних кораблів в портах та навіть там вони тонуть.

Триваюча незаконна окупація України Путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально не активний, — зазначив Шаппс.

За його словами, Росія плавала Чорним морем з 1783 року, проте зараз змушена обмежувати свій флот портом — і навіть там "кораблі Путіна" тонуть.

За словами військового експерта Павла Нарожного в ефірі Radio NV, що удар по великих десантних кораблях у Севастополі з великою ймовірністю, здійснили крилатими ракетами Storm Shadow або переробленим "Нептуном".

Великих десантних кораблів у Росії не так мало, тому що це вже, мабуть, шостий корабель. Якщо вони не пошкоджені, а знищені, це також дуже потужний удар по логістиці. Бо цими кораблями можна перевезти або батальйон (300 солдат), або бронетехніку. Але зазвичай Росія снаряди, шахеди, боєприпаси більше такими кораблями перевозить. Тобто дуже потужний удар по російській логістиці, — пояснює експерт.

За його словами, оскільки уражена нафтобаза розташована біля аеродрому, то, з великою ймовірністю, згоріло й паливо для літаків.

Посилаючись на російських воєнкорів, експерт припустив, що країна-агресорка зазнала втрат в особовому складі.

Пропагандисти пишуть, що до 50 військовослужбовців загинуло, 30 з яких офіцери. Також вони заявляють про пошкодження трьох літаків на аеродромі.

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