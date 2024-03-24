Військовий злочинної армії РФ Єгор Гузенко, відомий під псевдонімом "Тринадцятий" підтвердив знищення двох російських великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" у Севастополі та визнав, що Україна знищила Чорноморський флот.

Російські окупанти визнали знищення Чорноморського флоту

Аудіо про успішні атаки на судна Чорноморського флоту з'явилися у Telegram-каналі "Тринадцятого", але потім він їх видалив.

Однак запис вдалось зберігти українському журналісту Денису Казанському.

Окупант заявив, що вночі сталася "чергова трагедія" Чорноморського флоту. Він зазначив, що уражено ВДК "Ямал" та "Азов", а також командний центр ЧФ РФ.

Я не знаю, скільки втрат особового складу. Але факт залишається фактом: Чорноморського флоту більше нема, — визнав Гузенко. Поширити

В Міноборони Британії відреагували на знищення десантних кораблів Чорноморського флоту

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що в результаті атак українських військових Чорноморський флот РФ фактично перестав функціонувати.

Він підкреслив, що наразі Росія обмежує утримання власних кораблів в портах та навіть там вони тонуть.

Триваюча незаконна окупація України Путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально не активний, — зазначив Шаппс. Поширити

За його словами, Росія плавала Чорним морем з 1783 року, проте зараз змушена обмежувати свій флот портом — і навіть там "кораблі Путіна" тонуть.

Putin's continued illegal occupation of Ukraine is exacting a massive cost on Russia's Black Sea Fleet which is now functionally inactive. Russia has sailed the Black Sea since 1783 but is now forced to constrain it's fleet to port. And even there Putin's ships are sinking! https://t.co/Oghcis4xcP — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 24, 2024

За словами військового експерта Павла Нарожного в ефірі Radio NV, що удар по великих десантних кораблях у Севастополі з великою ймовірністю, здійснили крилатими ракетами Storm Shadow або переробленим "Нептуном".

Великих десантних кораблів у Росії не так мало, тому що це вже, мабуть, шостий корабель. Якщо вони не пошкоджені, а знищені, це також дуже потужний удар по логістиці. Бо цими кораблями можна перевезти або батальйон (300 солдат), або бронетехніку. Але зазвичай Росія снаряди, шахеди, боєприпаси більше такими кораблями перевозить. Тобто дуже потужний удар по російській логістиці, — пояснює експерт. Поширити

За його словами, оскільки уражена нафтобаза розташована біля аеродрому, то, з великою ймовірністю, згоріло й паливо для літаків.

Посилаючись на російських воєнкорів, експерт припустив, що країна-агресорка зазнала втрат в особовому складі.