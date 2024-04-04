Как РФ пытается защитить свой флот от Украины — ответ ВМС

Военный флот РФ пытается оградить свои корабли от атак украинских морских дронов, спрятавшись в бухте. Вход в нее оккупанты перегородили затопленными баржами.
В ВМС ВСУ сообщили о новой тактике армии РФ для защиты флота
Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.
Он напомнил, что аналогичную практику россиян по затоплению объектов можно было увидеть 10 лет назад во время захвата Крыма, когда захватчики топили собственные корабли, чтобы заблокировать наши суда в бухте.
Плетенчук также отметил, что в Азовском море оккупанты не проявляют особого военного присутствия, потому что, к сожалению, контролируют все побережье.
Российские корабли в войне против Украины
Недавно представитель ВМС ВСУ рассказал, что российская морская логистика ограничена в действиях.
Ранее Плетенчук назвал количество крупных десантных кораблей, оставшихся в Черноморском флоте РФ.
Кстати, спикер Военно-морских сил Украины подтвердил поражение ВДК "Константина Ольшанского".
Также в ВМС рассказали, откуда Россия запускала ракеты по Украине 25 марта.
В начале марта Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне держат в Крыму корабли, которым не нашлось места в РФ.
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