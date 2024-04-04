Как РФ пытается защитить свой флот от Украины — ответ ВМС

Военный флот РФ пытается оградить свои корабли от атак украинских морских дронов, спрятавшись в бухте. Вход в нее оккупанты перегородили затопленными баржами.

В ВМС ВСУ сообщили о новой тактике армии РФ для защиты флота

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

Эта практика не нова, то же самое они делали вокруг так называемого Крымского моста. На барже вешают боновые заграждения. Все это используется в качестве эдаких элементов защитных сооружений, — сказал Дмитрий Плетенчук. Поделиться

Он напомнил, что аналогичную практику россиян по затоплению объектов можно было увидеть 10 лет назад во время захвата Крыма, когда захватчики топили собственные корабли, чтобы заблокировать наши суда в бухте.

Как мы видим, сейчас они фактически закрылись в пункте базирования Новороссийска, закрыли вход в гавань, поставили заграждения и просто сидят, — сказал спикер. Поделиться

Плетенчук также отметил, что в Азовском море оккупанты не проявляют особого военного присутствия, потому что, к сожалению, контролируют все побережье.

И, соответственно, используют его, чтобы грабить оккупированные территории, вывозить через порт награбленное — зерно, металл. Выключают системы отслеживания, чтобы скрыть свои преступные действия. Потом выгружают уже в своих портах и пытаются легализовать это, — пояснил он. Поделиться

Российские корабли в войне против Украины

Недавно представитель ВМС ВСУ рассказал, что российская морская логистика ограничена в действиях.

Ранее Плетенчук назвал количество крупных десантных кораблей, оставшихся в Черноморском флоте РФ.

Кстати, спикер Военно-морских сил Украины подтвердил поражение ВДК "Константина Ольшанского".

Также в ВМС рассказали, откуда Россия запускала ракеты по Украине 25 марта.

В начале марта Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне держат в Крыму корабли, которым не нашлось места в РФ.