Новый пакет санкций ЕС нанесет удар по "теневому флоту" РФ

Через 14 пакет санкций ЕС теневому флоту может быть запрещен доступ к европейским гаваням и услугам.

Как новый пакет санкций ЕС повлияет на "теневой флот" РФ

В 14-м пакете санкций ЕС против России будет предусмотрен полный запрет на вход в европейские порты для кораблей "теневого" нефтяного флота.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот.

Она приветствовала решение послов стран-членов ЕС, которые дали согласие по поводу 14-го пакета санкций против РФ, который должны окончательно утвердить в ближайшее время. По ее словам, этот пакет содержит несколько важных мер, за которые решительно выступают Нидерланды, включая жесткую борьбу с теневым нефтяным флотом России.

I welcome today’s agreement on the 14th EU #sanctions package against Russia. This package contains several important measures that the Netherlands strongly advocated for, including the firm tackling and sanctioning of the Russian #shadowfleet. 1/2 pic.twitter.com/GzAExl9YwU — Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) June 20, 2024

Из-за этого пакета санкций теневому флоту может быть запрещен доступ к европейским гаваням и услугам. Крайне важно, чтобы мы продолжали работать над новыми санкциями ЕС. Это значительно замедлит боевую машину Путина, — заявила Ханке Брейнс Слот. Поделиться

Что известно о 14 пакете санкций ЕС против России

20 июня послы стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России.

При этом отмечается, что новый пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимально усиливает влияние существующих санкций, закрывая лазейки.

Новые меры включают в себя запрет на перевалку российского сжиженного газа и план возложить на операторов ЕС ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.