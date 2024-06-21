Новый пакет санкций ЕС нанесет удар по "теневому флоту" РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Новый пакет санкций ЕС нанесет удар по "теневому флоту" РФ

флот
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Источник:  online.ua

Через 14 пакет санкций ЕС теневому флоту может быть запрещен доступ к европейским гаваням и услугам.

Главные тезисы

 

  • Новый пакет санкций усиливает воздействие предыдущих мер и включает запрет на перевалку российского сжиженного газа.
  • ЕС планирует возложить ответственность за нарушение санкций на операторов и партнеров компаний в третьих странах.
  • Новые меры санкций могут замедлить действия российского правительства, в частности Путина, по мнению министерши иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот.

Как новый пакет санкций ЕС повлияет на "теневой флот" РФ

В 14-м пакете санкций ЕС против России будет предусмотрен полный запрет на вход в европейские порты для кораблей "теневого" нефтяного флота.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот.

Она приветствовала решение послов стран-членов ЕС, которые дали согласие по поводу 14-го пакета санкций против РФ, который должны окончательно утвердить в ближайшее время. По ее словам, этот пакет содержит несколько важных мер, за которые решительно выступают Нидерланды, включая жесткую борьбу с теневым нефтяным флотом России.

Из-за этого пакета санкций теневому флоту может быть запрещен доступ к европейским гаваням и услугам. Крайне важно, чтобы мы продолжали работать над новыми санкциями ЕС. Это значительно замедлит боевую машину Путина, — заявила Ханке Брейнс Слот.

Что известно о 14 пакете санкций ЕС против России

20 июня послы стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России.

При этом отмечается, что новый пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимально усиливает влияние существующих санкций, закрывая лазейки.

Новые меры включают в себя запрет на перевалку российского сжиженного газа и план возложить на операторов ЕС ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

Накануне СМИ писали, что в ЕС не могли согласовать 14 пакет санкций против России, поскольку его блокировала Германия. Берлин потребовал убрать пункт, расширявший перечень товаров, желающих запретить продавать в Россию клиентам компаний ЕС в третьих странах. Этот пункт из документа изъяли

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