Новый пакет санкций ЕС нанесет удар по "теневому флоту" РФ

Через 14 пакет санкций ЕС теневому флоту может быть запрещен доступ к европейским гаваням и услугам.
Главные тезисы
- Новый пакет санкций усиливает воздействие предыдущих мер и включает запрет на перевалку российского сжиженного газа.
- ЕС планирует возложить ответственность за нарушение санкций на операторов и партнеров компаний в третьих странах.
- Новые меры санкций могут замедлить действия российского правительства, в частности Путина, по мнению министерши иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот.
Как новый пакет санкций ЕС повлияет на "теневой флот" РФ
В 14-м пакете санкций ЕС против России будет предусмотрен полный запрет на вход в европейские порты для кораблей "теневого" нефтяного флота.
Об этом сообщила министерша иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот.
Она приветствовала решение послов стран-членов ЕС, которые дали согласие по поводу 14-го пакета санкций против РФ, который должны окончательно утвердить в ближайшее время. По ее словам, этот пакет содержит несколько важных мер, за которые решительно выступают Нидерланды, включая жесткую борьбу с теневым нефтяным флотом России.
I welcome today’s agreement on the 14th EU #sanctions package against Russia. This package contains several important measures that the Netherlands strongly advocated for, including the firm tackling and sanctioning of the Russian #shadowfleet. 1/2 pic.twitter.com/GzAExl9YwU— Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) June 20, 2024
Что известно о 14 пакете санкций ЕС против России
20 июня послы стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России.
При этом отмечается, что новый пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимально усиливает влияние существующих санкций, закрывая лазейки.
Новые меры включают в себя запрет на перевалку российского сжиженного газа и план возложить на операторов ЕС ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.
Накануне СМИ писали, что в ЕС не могли согласовать 14 пакет санкций против России, поскольку его блокировала Германия. Берлин потребовал убрать пункт, расширявший перечень товаров, желающих запретить продавать в Россию клиентам компаний ЕС в третьих странах. Этот пункт из документа изъяли
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