ЄС затвердив новий пакет санкцій проти Білорусі
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС затвердив новий пакет санкцій проти Білорусі

Білорусь
Джерело:  online.ua

26 червня комітет постійних представників Європейського Союзу схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі. 

Головні тези:

  • Новий пакет санкцій ЄС проти Білорусі підсилить боротьбу з обходом обмежень, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
  • Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії, орієнтований на сфери енергетики, фінансів, торгівлі та ускладнення обходу санкцій.
  • Обмеження ЄС стосуються фізичних та юридичних осіб за їхні дії, які порушують територіальну цілісність України.

Нові обмеження для Білорусі від ЄС посилять боротьбу з обходом санкцій

Посли країн-членів ЄС досягли принципової згоди щодо нового пакету санкцій проти країни, повідомило бельгійське головування в Раді ЄС .

Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій, — йдеться у повідомленні.

Рада ЄС ухвалила 14 пакет санкцій проти РФ

Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Вони стосуються сфер енергетики, фінансів та торгівлі, а також ускладнять обхід санкцій Росією.

Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси і торгівля, і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС.

Новий пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Зокрема, Рада ЄС запроваджує заборону на перевалку російського СПГ в ЄС для подальшого відправлення в треті країни. Обмеження стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег. При цьому заборона не поширюється на імпорт СПГ у сам ЄС.

Крім цього, заборонено нові інвестиції в СПГ-проекти в Росії, такі як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Обмежено надання товарів, технологій і послуг для цих проєктів.

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