ЄС затвердив новий пакет санкцій проти Білорусі

26 червня комітет постійних представників Європейського Союзу схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі.
Головні тези:
- Новий пакет санкцій ЄС проти Білорусі підсилить боротьбу з обходом обмежень, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
- Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії, орієнтований на сфери енергетики, фінансів, торгівлі та ускладнення обходу санкцій.
- Обмеження ЄС стосуються фізичних та юридичних осіб за їхні дії, які порушують територіальну цілісність України.
Нові обмеження для Білорусі від ЄС посилять боротьбу з обходом санкцій
Посли країн-членів ЄС досягли принципової згоди щодо нового пакету санкцій проти країни, повідомило бельгійське головування в Раді ЄС .
Рада ЄС ухвалила 14 пакет санкцій проти РФ
Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Вони стосуються сфер енергетики, фінансів та торгівлі, а також ускладнять обхід санкцій Росією.
Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси і торгівля, і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС.
Новий пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.
Зокрема, Рада ЄС запроваджує заборону на перевалку російського СПГ в ЄС для подальшого відправлення в треті країни. Обмеження стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег. При цьому заборона не поширюється на імпорт СПГ у сам ЄС.
Крім цього, заборонено нові інвестиції в СПГ-проекти в Росії, такі як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Обмежено надання товарів, технологій і послуг для цих проєктів.
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