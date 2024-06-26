ЄС затвердив новий пакет санкцій проти Білорусі

Нові обмеження для Білорусі від ЄС посилять боротьбу з обходом санкцій

Посли країн-членів ЄС досягли принципової згоди щодо нового пакету санкцій проти країни, повідомило бельгійське головування в Раді ЄС .

Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій, — йдеться у повідомленні. Поширити

EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾.

This package will strengthen our measures in response to Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 26, 2024

Рада ЄС ухвалила 14 пакет санкцій проти РФ

Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Вони стосуються сфер енергетики, фінансів та торгівлі, а також ускладнять обхід санкцій Росією.

Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси і торгівля, і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС.

Новий пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Зокрема, Рада ЄС запроваджує заборону на перевалку російського СПГ в ЄС для подальшого відправлення в треті країни. Обмеження стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег. При цьому заборона не поширюється на імпорт СПГ у сам ЄС.

Крім цього, заборонено нові інвестиції в СПГ-проекти в Росії, такі як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Обмежено надання товарів, технологій і послуг для цих проєктів.