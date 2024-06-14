Білорусь таємно постачала зброю Азербайджану перед війною з Вірменією — Politico

Білорусь постачала сучасну військову техніку Азербайджану у 2018—2022 роках, хоч і була партнером Вірменії по ОДКБ.
Головні тези:
- Рішення Лукашенка допомогти заклятому ворогові Вірменії вплинуло на геополітичну ситуацію в регіоні.
- Вірменія шукає захист у Європі та НАТО після відмови ОДКБ і росту впливу Азербайджану.
- Постачання зброї з Білорусі також стало частковою причиною виходу Вірменії із військового альянсу.
Лукашенко таємно передав Азербайджану зброю
За даними видання, Білорусь поставила передове озброєння Азербайджану, заклятому ворогові Вірменії, хоча обидві країни були союзниками у пакті про оборону під керівництвом Росії.
Зараз Вірменія перебуває на порозі історичного повороту у бік Заходу, все частіше звертаючись за захистом до Європи та НАТО, після десятиліть, протягом яких колишня радянська республіка покладалася на Москву.
Рішення Білорусі — вірного союзника Росії — поставити Азербайджану передову військову техніку в період з 2018 по 2022 рік, що дало йому перевагу у війні зі своїм давнім суперником, буде розцінене Вірменією як зрада.
І Білорусь, і Вірменія є членами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), пострадянського військового альянсу, який очолює Москва і створив 2002 року. Теоретично члени зобов'язані захищати одне одного у разі нападу. Азербайджан вийшов із попередника блоку 1999 року.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його уряд розпочне процес виходу з блоку, заявивши, що його члени "не виконують своїх договірних зобов'язань, але планують війну проти нас із Азербайджаном".
Військовий аналітик із Єреванського регіонального центру демократії та безпеки Едуард Аракелян підтвердив, що витік документів стосувався обладнання, яке Азербайджан використовував у Нагірному Карабаху.
Ані азербайджанський, ані білоруський уряди не відповіли на запити про коментарі.
Що цьому передувало
Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян неодноразово говорив про те, що ОДКБ не виконала своїх зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, за результатами якої Азербайджан повернув собі території. Через це Вірменія взяла курс на віддалення від Росії.
У травні 2024 року Пашинян заявив: щонайменше дві держави-учасниці ОДКБ фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до Другої Карабаської війни. А вже в червні він зазначив, що члени ОДКБ не виконали своїх зобовʼязань і «спланували війну проти нас разом з Азербайджаном».
Крім того, напередодні Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки країною керує Олександр Лукашенко. Це сталося після того, як Лукашенко публічно підтримав президента Азербайджану Ільхама Алієва на зустрічі в травні. У відповідь Білорусь відкликала свого посла у Вірменії, Єреван зробив те саме.
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