Білорусь таємно постачала зброю Азербайджану перед війною з Вірменією — Politico

Білорусь постачала сучасну військову техніку Азербайджану у 2018—2022 роках, хоч і була партнером Вірменії по ОДКБ.

Лукашенко таємно передав Азербайджану зброю

За даними видання, Білорусь поставила передове озброєння Азербайджану, заклятому ворогові Вірменії, хоча обидві країни були союзниками у пакті про оборону під керівництвом Росії.

Файли проливають нове світло на рішення Вірменії цього тижня оголосити про вихід із військового альянсу — драматичний поворот, який послабить авторитет президента Росії Володимира Путіна серед країн колишнього СРСР. Поширити

Зараз Вірменія перебуває на порозі історичного повороту у бік Заходу, все частіше звертаючись за захистом до Європи та НАТО, після десятиліть, протягом яких колишня радянська республіка покладалася на Москву.

Рішення Білорусі — вірного союзника Росії — поставити Азербайджану передову військову техніку в період з 2018 по 2022 рік, що дало йому перевагу у війні зі своїм давнім суперником, буде розцінене Вірменією як зрада.

І Білорусь, і Вірменія є членами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), пострадянського військового альянсу, який очолює Москва і створив 2002 року. Теоретично члени зобов'язані захищати одне одного у разі нападу. Азербайджан вийшов із попередника блоку 1999 року.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його уряд розпочне процес виходу з блоку, заявивши, що його члени "не виконують своїх договірних зобов'язань, але планують війну проти нас із Азербайджаном".

Військовий аналітик із Єреванського регіонального центру демократії та безпеки Едуард Аракелян підтвердив, що витік документів стосувався обладнання, яке Азербайджан використовував у Нагірному Карабаху.

Формально це повне порушення альянсу ОДКБ, але на практиці ми завжди знали, що блок більше підтримує Азербайджан, — сказав Аракелян. Поширити

Ані азербайджанський, ані білоруський уряди не відповіли на запити про коментарі.

Що цьому передувало

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян неодноразово говорив про те, що ОДКБ не виконала своїх зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, за результатами якої Азербайджан повернув собі території. Через це Вірменія взяла курс на віддалення від Росії.

У травні 2024 року Пашинян заявив: щонайменше дві держави-учасниці ОДКБ фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до Другої Карабаської війни. А вже в червні він зазначив, що члени ОДКБ не виконали своїх зобовʼязань і «спланували війну проти нас разом з Азербайджаном».

Крім того, напередодні Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки країною керує Олександр Лукашенко. Це сталося після того, як Лукашенко публічно підтримав президента Азербайджану Ільхама Алієва на зустрічі в травні. У відповідь Білорусь відкликала свого посла у Вірменії, Єреван зробив те саме.