Беларусь тайно снабжала оружием Азербайджан перед войной с Арменией — Politico

Беларусь снабжала современную военную технику Азербайджану в 2018—2022 годах, хотя и была партнером Армении по ОДКБ.

Лукашенко тайно передал Азербайджану оружие

По данным издания, Белоруссия поставила передовое вооружение Азербайджану, заклятому врагу Армении, хотя обе страны были союзниками в пакте об обороне под руководством России.

Файлы проливают новый свет на решение Армении на этой неделе объявить о выходе из военного альянса — драматичном повороте, который ослабит авторитет президента России Владимира Путина среди стран бывшего СССР. Поделиться

Сейчас Армения находится на пороге исторического поворота в сторону Запада, все чаще обращаясь за защитой в Европу и НАТО после десятилетий, в течение которых бывшая советская республика возлагалась на Москву.

Решение Беларуси — верного союзника России — поставить Азербайджану передовую военную технику в период с 2018 по 2022 год, что дало ему преимущество в войне со своим давним соперником, будет расценено Арменией как измена.

И Беларусь, и Армения являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), постсоветского военного альянса, который возглавляет Москва и создал в 2002 году. Теоретически члены должны защищать друг друга в случае нападения. Азербайджан вышел из предшественника блока 1999 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его правительство начнет процесс выхода из блока, заявив, что его члены "не выполняют свои договорные обязательства, но планируют войну против нас с Азербайджаном".

Военный аналитик из Ереванского регионального центра демократии и безопасности Эдуард Аракелян подтвердил, что утечка документов касалась оборудования, которое Азербайджан использовал в Нагорном Карабахе.

Формально это полное нарушение альянса ОДКБ, но на практике мы всегда знали, что блок больше поддерживает Азербайджан, — сказал Аракелян. Поделиться

Ни азербайджанское, ни белорусское правительства не ответили на запросы о комментариях.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно говорил о том, что ОДКБ не выполнила свои обязательства перед Ереваном во время войны за Нагорный Карабах, по результатам которой Азербайджан вернул себе территории. Поэтому Армения взяла курс на удаление от России.

В мае 2024 года Пашинян заявил: по меньшей мере два государства-участника ОДКБ фактически помогали Азербайджану с подготовкой ко Второй Карабахской войне. А уже в июне он отметил, что члены ОДКБ не выполнили своих обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".

Кроме того, накануне Пашинян заявил, что ни он, ни один другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока страной руководит Александр Лукашенко. Это произошло после того, как Лукашенко публично поддержал президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече в мае. В ответ Беларусь отозвала своего посла в Армении, Ереван сделал то же самое.