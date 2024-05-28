Может ли армия РФ начать наступление с территории Беларуси — ответ ЦПД

В Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) заявили, что угроза со стороны Беларуси на сегодняшний день исключительно информационная. Пока у россиян нет сил и средств для наступления оттуда на Украину.

Может ли армия РФ начать наступление с территории Беларуси

Для этого они будут нагнетать ситуацию информационно, чтобы наше командование обращало больше внимания на это направление. Впрочем, Беларусь находится под постоянным наблюдением, — заявил руководитель ЦПИ и офицер Сил обороны Андрей Коваленко. Поделиться

Он добавил, что украинцы должны помнить о большом размере фронта, на линии которого есть «активные и неактивные зоны». Коваленко отметил, что оккупанты рассматривают всю границу с Беларусью как зону напряжения. Украинские защитники готовы к угрозам по этому направлению, однако на сегодняшний день такая угроза лежит исключительно в информационной плоскости, подытожил руководитель ЦПИ.

Силы ВВС и ПВО Беларуси и РФ проводят показательные учения.

Россия перебросила более 10 бортов военной авиации в Беларусь, там начались совместные учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны как демонстрация своей "силы" Европе и миру.

В ходе учений будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.

К учениям привлекаются авиационные базы, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС РБ, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

Руководство учениями будет осуществлять командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси.