Может ли армия РФ начать наступление с территории Беларуси — ответ ЦПД

В Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) заявили, что угроза со стороны Беларуси на сегодняшний день исключительно информационная. Пока у россиян нет сил и средств для наступления оттуда на Украину.
Может ли армия РФ начать наступление с территории Беларуси
Он добавил, что украинцы должны помнить о большом размере фронта, на линии которого есть «активные и неактивные зоны». Коваленко отметил, что оккупанты рассматривают всю границу с Беларусью как зону напряжения. Украинские защитники готовы к угрозам по этому направлению, однако на сегодняшний день такая угроза лежит исключительно в информационной плоскости, подытожил руководитель ЦПИ.
Силы ВВС и ПВО Беларуси и РФ проводят показательные учения.
Россия перебросила более 10 бортов военной авиации в Беларусь, там начались совместные учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны как демонстрация своей "силы" Европе и миру.
В ходе учений будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.
К учениям привлекаются авиационные базы, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС РБ, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.
Руководство учениями будет осуществлять командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси.
Основные усилия на учениях направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск, говорится в заявлении Минобороны Беларуси.
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