Режим Лукашенко хочет взять под свой контроль досуг белорусских детей

Нелегитимные власти Беларуси запретили частным структурам заниматься организацией детских летних лагерей. Команда самопровозглашенного президента Александра Лукашенко хочет, чтобы такое право имело исключительно государство.

Белорусские дети больше не смогут отдыхать в частных летних лагерях

Недавно в Минске состоялось собрание с юрлицами, предоставляющими услуги по получению дополнительного образования.

Как сообщалось, главная цель встречи — «недопущение случаев нарушения законодательства субъектами хозяйствования».

Однако белорусский оппозиционный телеграмм-канал "МотолькоПомоги" выяснил, что все не так просто.

Как удалось узнать, на собрании частных предпринимателей запретили организовывать летние лагеря для детей.

Нелегитимные власти РБ заявили белорусским предпринимателям, что право организации летнего оздоровительного отдыха для детей имеют только государственные учреждения образования.

Другими словами — юрлицам и частным предпринимателям в одностороннем порядке запретили организовывать летний отдых для детей на частных усадьбах, фермерских хозяйствах и т.д.

Что важно понимать, первые предпосылки этого запрета появились еще в 2023 году, когда разогнали детский палаточный лагерь под Лидой и подростковый скаутский лагерь под Новогрудком.

Более того, указано, что автором этой идеи был генпрокурор Андрей Шведа, который продолжает утверждать, что частные предприниматели якобы не могут обеспечить безопасность детей, не развивают в них «патриотические качества», и вообще в таких лагерях работают люди, которым не доверяет режим Лукашенко.

Беларусь продолжает похищать украинских детей на фоне войны

Недавно стало известно, что несколько десятков несовершеннолетних украинцев из оккупированного Россией города Антрацита отправлены в белорусский город Могилев.

Там похищенных детей заставляют проходить обучение под руководством военных.

Больше о похищении Россией и Беларусью украинских детей можно узнать из документально фильма Online.UA «Истерзанное детство».

Белорусские пропагандисты утверждают, что военные «учат детей, как вести себя в экстремальных ситуациях».

Нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко откровенно игнорирует возмущение мирового сообщества по поводу участия в похищении и перевоспитании украинских детей с оккупированных территорий.

По состоянию на май 2024 известно, уже о тысячах похищенных Беларусью детей.