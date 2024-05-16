Режим Лукашенка хоче взяти під свій контроль дозвілля білоруських дітей

Нелегітимна влада Білорусі заборонила приватним структурам займатися організацією дитячих літніх таборів. Команда самопроголошеного президента Олександра Лукашенка хоче, щоб таке право мала виняткова держава.

Білоруські діти більше не зможуть відпочивати у приватних літніх таборах

Нещодавно у Мінську відбулося зібрання з юрособами, які надають послуги з отримання додаткової освіти.

Як повідомлялося, головна ціль зустрічі — «недопущення випадків порушення законодавства суб'єктами господарювання».

Однак білоруський опозиційний телеграм-канал “МотолькоПомоги” з’ясував, що все не так просто.

Як вдалося дізнатися, на зборах приватних підприємців заборонили організовувати літні табори для дітей.

Нелегітимна влада РБ заявила білоруським підприємцям, що право організації літнього оздоровчого відпочинку для дітей мають лише державні установи освіти.

Іншими словами — юрособам та приватним підприємцям в односторонньому порядку заборонили організовувати літній відпочинок для дітей на приватних садибах, фермерських господарствах тощо.

Що важливо розуміти, перші передумови до цієї заборони з'явилися ще у 2023 році, коли розігнали дитячий наметовий табір під Лідою та підлітковий скаутський табір під Новогрудком.

Ба більше, вказано, що автором цієї ідеї був генпрокурор Андрій Шведа, який продовжує стверджувати, що приватні підприємці нібито не можуть забезпечити безпеку дітей, не розвивають у них «патріотичні якості», і взагалі в таких таборах працюють люди, яким не довіряє режим Лукашенка.

Білорусь продовжує викрадати українських дітей на тлі війни

Нещодавно стало відомо, що кілька десятків неповнолітніх українців з окупованого Росією міста Антрацит відправлені до білоруського міста Могильова.

Там викрадених дітей змушують проходити навчання під керівництвом військових.

Більше про викрадення Росією та Білоруссю українських дітей можна дізнатися з документально стрічки Online.UA «Понівечене дитинство».

Білоруські пропагандисти стверджують, що військові «вчать дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях». За даними телеканалу, дітьми опікуються співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Нелегітимний президент РБ Олександр Лукашенко відкрито ігнорує обурення світової спільноти з приводу участі у викраденні та перевиховуванні українських дітей з окупованих територій.

Станом на травень 2024 року відомо, уже про тисячі викрадених Білоруссю дітей.