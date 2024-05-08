Війська РФ вдарили по житловому району Харкова. Постраждали діти

Удар РФ по Харкову 8 травня

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар о 13:30. Пізніше він додав, що влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.

Є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває. Поширити

Пізніше стало відомо про ще одного пораненого хлопчика, якому 12 років.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що стан одного з постраждалих дітей важкий.

Також відомо, що постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років.

Ситуація у Харківській області

За даними ОВА, вночі 8 травня силами ППО у північній частині Харкова було збито два БПЛА «Шахед». Без руйнувань та постраждалих.

За минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Дворічанське, Синьківка.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах Синьківки, Піщаного та Берестового Харківської області;