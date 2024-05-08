Війська РФ вдарили по житловому району Харкова. Постраждали діти

Російські окупанти 8 травня вдарили по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей.
Удар РФ по Харкову 8 травня
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар о 13:30. Пізніше він додав, що влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.
Пізніше стало відомо про ще одного пораненого хлопчика, якому 12 років.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що стан одного з постраждалих дітей важкий.
Також відомо, що постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років.
Ситуація у Харківській області
За даними ОВА, вночі 8 травня силами ППО у північній частині Харкова було збито два БПЛА «Шахед». Без руйнувань та постраждалих.
За минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Дворічанське, Синьківка.
За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах Синьківки, Піщаного та Берестового Харківської області;
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 36,56 га території, знищили 682 вибухонебезпечні предмети.
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