Війська РФ вдарили по житловому району Харкова. Постраждали діти
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили по житловому району Харкова. Постраждали діти

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ракета
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Російські окупанти 8 травня вдарили по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей.

Удар РФ по Харкову 8 травня

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар о 13:30. Пізніше він додав, що влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.

Є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває.

Пізніше стало відомо про ще одного пораненого хлопчика, якому 12 років.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що стан одного з постраждалих дітей важкий.

Також відомо, що постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років.

Ситуація у Харківській області

За даними ОВА, вночі 8 травня силами ППО у північній частині Харкова було збито два БПЛА «Шахед». Без руйнувань та постраждалих.

За минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Дворічанське, Синьківка.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах Синьківки, Піщаного та Берестового Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 36,56 га території, знищили 682 вибухонебезпечні предмети.

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