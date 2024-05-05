15 цивільних постраждало внаслідок авіаудару РФ по Харкову

У Харкові зросла кількість людей, які постраждали від російського удару по місту на Великдень, 5 травня.
У Харкові внаслідок російського авіаудару постраждало 15 осіб
Кількість поранених відома станом на 19.05.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Раніше було відомо про десятьох постраждалих.
Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що від удару трьома російськими УМПБ Д30-СН пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків у Шевченківському районі Харкова.
РФ скинула на Харків 3 авіабомби
Російська армія вдень 5 травня завдала удару по Харкову трьома міжвидовими планерувальними боєприпасами УМПБ Д30.
За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, ворог завдав ударів по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас, калібр 30 см).
Крім житлових будинків та машин пошкоджено медичну установу, додали у прокуратурі.
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