15 цивільних постраждало внаслідок авіаудару РФ по Харкову
Категорія
Україна
Дата публікації

15 цивільних постраждало внаслідок авіаудару РФ по Харкову

Харківська обласна прокуратура
Харків

У Харкові зросла кількість людей, які постраждали від російського удару по місту на Великдень, 5 травня.

У Харкові внаслідок російського авіаудару постраждало 15 осіб

Кількість поранених відома станом на 19.05.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Станом на зараз кількість травмованих зросла до 15.

Раніше було відомо про десятьох постраждалих.

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що від удару трьома російськими УМПБ Д30-СН пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків у Шевченківському районі Харкова.

РФ скинула на Харків 3 авіабомби

Російська армія вдень 5 травня завдала удару по Харкову трьома міжвидовими планерувальними боєприпасами УМПБ Д30.

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, ворог завдав ударів по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас, калібр 30 см).

Крім житлових будинків та машин пошкоджено медичну установу, додали у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни атакували авіабомбою центр Харкова. Відомо про поранених
Ігор Терехов
рятувальник
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіаудар РФ по Харкову. Кількість постраждалих збільшилася
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти завдали удару по Харкову трьома авіабомбами УМПБ Д30 — фото
Харківська обласна прокуратура
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?