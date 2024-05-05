Росіяни атакували авіабомбою центр Харкова. Відомо про поранених

Російські війська на Великдень 5 травня обстріляли центр Харкова. Наразі відомо про 5 поранених.

Армія РФ атакувала центральну частину Харкова

Як повідомив мер місті Ігор Терехов, удар припав в районі житлової забудови. Наразі було відомо про 2 постаждалих внаслідок атаки.

Згодом Терехов повідомив, що кількість поранених зросла з 2 до 5 людей.

Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже п'ятеро, — зазначив Терехов. Поширити

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.

Також після обстрілу центра Харкова є влучання у приватний будинок. Там поранено 2 людей.

Таким чином наразі відомо про 7 постраждалих внаслідок російської атаки.

Що відомо про нічну атаку РФ на Україну

5 травня російські війська випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 23 "Шахеди". Як зазначається, ворожі безпілотники цієї ночі збивали у трьох областях, а саме у:

Харківській,

Херсонській,

Дніпропетровській областях.

Відомо, що вночі у Харкові лунали вибухи. Також внаслідок атаки є пошкодження у Дніпрі та області.

Зокрема очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомляв, що вночі бійці Повітряного командування «Схід» знищили 12 безпілотників над Дніпропетровщиною — по одному збили в Криворізькому і Нікопольському районах, ще десять — у Дніпровському.