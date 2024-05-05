Росіяни атакували авіабомбою центр Харкова. Відомо про поранених

Російські війська на Великдень 5 травня обстріляли центр Харкова. Наразі відомо про 5 поранених.
Армія РФ атакувала центральну частину Харкова
Як повідомив мер місті Ігор Терехов, удар припав в районі житлової забудови. Наразі було відомо про 2 постаждалих внаслідок атаки.
Згодом Терехов повідомив, що кількість поранених зросла з 2 до 5 людей.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.
Також після обстрілу центра Харкова є влучання у приватний будинок. Там поранено 2 людей.
Таким чином наразі відомо про 7 постраждалих внаслідок російської атаки.
Що відомо про нічну атаку РФ на Україну
5 травня російські війська випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 23 "Шахеди". Як зазначається, ворожі безпілотники цієї ночі збивали у трьох областях, а саме у:
Харківській,
Херсонській,
Дніпропетровській областях.
Відомо, що вночі у Харкові лунали вибухи. Також внаслідок атаки є пошкодження у Дніпрі та області.
Зокрема очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомляв, що вночі бійці Повітряного командування «Схід» знищили 12 безпілотників над Дніпропетровщиною — по одному збили в Криворізькому і Нікопольському районах, ще десять — у Дніпровському.
Через падіння уламків і влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні обʼєкти. Виникли кілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка. У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило й магазин. Загиблих і постраждалих немає.
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