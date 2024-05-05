Россияне атаковали авиабомбой центр Харькова. Известно о раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне атаковали авиабомбой центр Харькова. Известно о раненых

Игорь Терехов
спасатели
Read in English
Читати українською

Российские войска на Пасху 5 мая обстреляли центр Харькова. Пока известно о 5 раненых.

Армия РФ атаковала центральную часть Харькова

Как сообщил мэр городу Игорь Терехов, удар пришелся в районе жилой застройки. Пока было известно о 2 пострадавших в результате атаки.

Впоследствии Терехов сообщил, что количество раненых выросло с 2 до 5 человек.

Увеличивается количество раненых. Пока их уже пятеро, — отметил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова.

Также после обстрела центра Харькова попадание в частный дом. Там ранены 2 человека.

Таким образом, сейчас известно о 7 пострадавших в результате российской атаки.

Что известно о ночной атаке РФ на Украину

5 мая российские войска выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 23 "Шахеда". Как отмечается, вражеские беспилотники этой ночью сбивали в трех областях, а именно:

  • Харьковской,

  • Херсонской,

  • Днепропетровская область.

Известно, что ночью в Харькове раздавались взрывы. Также в результате атаки повреждения в Днепре и области.

В частности, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что ночью бойцы Воздушного командования «Восток» уничтожили 12 беспилотников над Днепропетровщиной — по одному избили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять — в Днепровском.

Из-за падения обломков и попадания в Днепр повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка. В Слобожанской общине разбиты два автомобиля, задело и магазин. Погибших и пострадавших нет.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Харьковщину. Пострадали дети
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Дергачам в Харьковской области. Количество пострадавших детей увеличилось
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Дергачи
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Харьков. В результате обстрела ранены, среди них ребенок
ДСНС Украины
атака

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?