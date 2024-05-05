Россияне атаковали авиабомбой центр Харькова. Известно о раненых

Российские войска на Пасху 5 мая обстреляли центр Харькова. Пока известно о 5 раненых.

Армия РФ атаковала центральную часть Харькова

Как сообщил мэр городу Игорь Терехов, удар пришелся в районе жилой застройки. Пока было известно о 2 пострадавших в результате атаки.

Впоследствии Терехов сообщил, что количество раненых выросло с 2 до 5 человек.

Увеличивается количество раненых. Пока их уже пятеро, — отметил Терехов. Поделиться

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова.

Также после обстрела центра Харькова попадание в частный дом. Там ранены 2 человека.

Таким образом, сейчас известно о 7 пострадавших в результате российской атаки.

Что известно о ночной атаке РФ на Украину

5 мая российские войска выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 23 "Шахеда". Как отмечается, вражеские беспилотники этой ночью сбивали в трех областях, а именно:

Харьковской,

Херсонской,

Днепропетровская область.

Известно, что ночью в Харькове раздавались взрывы. Также в результате атаки повреждения в Днепре и области.

В частности, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что ночью бойцы Воздушного командования «Восток» уничтожили 12 беспилотников над Днепропетровщиной — по одному избили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять — в Днепровском.