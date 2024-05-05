Россияне атаковали авиабомбой центр Харькова. Известно о раненых

Российские войска на Пасху 5 мая обстреляли центр Харькова. Пока известно о 5 раненых.
Армия РФ атаковала центральную часть Харькова
Как сообщил мэр городу Игорь Терехов, удар пришелся в районе жилой застройки. Пока было известно о 2 пострадавших в результате атаки.
Впоследствии Терехов сообщил, что количество раненых выросло с 2 до 5 человек.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова.
Также после обстрела центра Харькова попадание в частный дом. Там ранены 2 человека.
Таким образом, сейчас известно о 7 пострадавших в результате российской атаки.
Что известно о ночной атаке РФ на Украину
5 мая российские войска выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 23 "Шахеда". Как отмечается, вражеские беспилотники этой ночью сбивали в трех областях, а именно:
Харьковской,
Херсонской,
Днепропетровская область.
Известно, что ночью в Харькове раздавались взрывы. Также в результате атаки повреждения в Днепре и области.
В частности, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что ночью бойцы Воздушного командования «Восток» уничтожили 12 беспилотников над Днепропетровщиной — по одному избили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять — в Днепровском.
Из-за падения обломков и попадания в Днепр повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка. В Слобожанской общине разбиты два автомобиля, задело и магазин. Погибших и пострадавших нет.
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