Авіаудар РФ по Харкову. Кількість постраждалих збільшилася

Близько 14.00 5 травня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харкову. На цей час відомо про поранених внаслідок авіаудару

Росія атакувала КАБами Харків на Великдень

У Харкові кількість поранених унаслідок авіаудару збільшилася до 10.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою. На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються. Олег Синєгубов Начальник Харківської ОВА

За даними Синєгубова, росіяни вдарили по житловому сектору, влучання — між будинками.

Є пошкоджені домоволодіння, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Поширити

Армія РФ атакувала центральну частину Харкова

Російські війська на Великдень 5 травня обстріляли центр Харкова. Наразі відомо про 5 поранених.

Як повідомив мер місті Ігор Терехов, удар припав в районі житлової забудови. Наразі було відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки.

Згодом Терехов повідомив, що кількість поранених зросла з 2 до 5 людей.

Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже п'ятеро, — зазначив Терехов. Поширити

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.

Також після обстрілу центра Харкова є влучання у приватний будинок. Там поранено 2 людей.