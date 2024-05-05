Авіаудар РФ по Харкову. Кількість постраждалих збільшилася

Близько 14.00 5 травня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харкову. На цей час відомо про поранених внаслідок авіаудару
Росія атакувала КАБами Харків на Великдень
У Харкові кількість поранених унаслідок авіаудару збільшилася до 10.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За даними Синєгубова, росіяни вдарили по житловому сектору, влучання — між будинками.
Армія РФ атакувала центральну частину Харкова
Російські війська на Великдень 5 травня обстріляли центр Харкова. Наразі відомо про 5 поранених.
Як повідомив мер місті Ігор Терехов, удар припав в районі житлової забудови. Наразі було відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки.
Згодом Терехов повідомив, що кількість поранених зросла з 2 до 5 людей.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.
Також після обстрілу центра Харкова є влучання у приватний будинок. Там поранено 2 людей.
Таким чином наразі відомо про 7 постраждалих внаслідок російської атаки.
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