Авиаудар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось

Около 14.00 5 мая российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харькову. В настоящее время известно о раненых в результате авиаудара.
Россия атаковала КАБами Харьков на Пасху
В Харькове количество раненых в результате авиаудара увеличилось до 10.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По данным Синегубова, россияне ударили по жилому сектору, попадание между домами.
Армия РФ атаковала центральную часть Харькова
Российские войска на Пасху 5 мая обстреляли центр Харькова. Пока известно о 5 раненых.
Как сообщил мэр городу Игорь Терехов, удар пришелся в районе жилой застройки. Пока было известно о 2 пострадавших в результате атаки.
Впоследствии Терехов сообщил, что количество раненых выросло с 2 до 5 человек.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова.
Также после обстрела центра Харькова попадание в частный дом. Там ранены 2 человека.
Таким образом, сейчас известно о 7 пострадавших в результате российской атаки.
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