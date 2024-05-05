Авиаудар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Около 14.00 5 мая российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харькову. В настоящее время известно о раненых в результате авиаудара.

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В Харькове количество раненых в результате авиаудара увеличилось до 10.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью. На данный момент медики оказывают помощь десятым пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

По данным Синегубова, россияне ударили по жилому сектору, попадание между домами.

Есть поврежденные домовладения, взрывной волной повредило окна. Повреждены многоквартирные дома и авто.

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Российские войска на Пасху 5 мая обстреляли центр Харькова. Пока известно о 5 раненых.

Как сообщил мэр городу Игорь Терехов, удар пришелся в районе жилой застройки. Пока было известно о 2 пострадавших в результате атаки.

Впоследствии Терехов сообщил, что количество раненых выросло с 2 до 5 человек.

Увеличивается количество раненых. Пока их уже пятеро, — отметил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова.

Также после обстрела центра Харькова попадание в частный дом. Там ранены 2 человека.

Таким образом, сейчас известно о 7 пострадавших в результате российской атаки.

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