Російські окупанти завдали удару по Харкову трьома авіабомбами УМПБ Д30 — фото

РФ скинула на Харків 3 авіабомби

Російська армія вдень 5 травня завдала удару по Харкову трьома міжвидовими планерувальними боєприпасами УМПБ Д30.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За попередніми даними, ворог завдав ударів по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас, калібр 30 см). Поширити

Уламки російських УМПБ Д30-СН

Крім житлових будинків та машин пошкоджено медичну установу, додали у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)

За інформацією облуправління ДСНС, на місці одного з влучань зайнялася суха трава, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За іншою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері.

Наразі проводиться обстеження уражених територій та об’єктів. На місці працюють психологи та сапери ДСНС. Поширити

Зруйнована авіаударом будівля у Харкові

Росія атакувала КАБами Харків на Великдень

У Харкові кількість поранених унаслідок авіаудару збільшилася до 10.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою. На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються.

За даними Синєгубова, росіяни вдарили по житловому сектору, влучання — між будинками.

Є пошкоджені домоволодіння, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Поширити

Станом на 17.30 керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про одну постраждалу у важкому стані.