Російські окупанти завдали удару по Харкову трьома авіабомбами УМПБ Д30 — фото

Росія бомбила Харків планерувальними боєприпасами УМПБ Д30 вдень 5 травня .
РФ скинула на Харків 3 авіабомби
Російська армія вдень 5 травня завдала удару по Харкову трьома міжвидовими планерувальними боєприпасами УМПБ Д30.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Крім житлових будинків та машин пошкоджено медичну установу, додали у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
За інформацією облуправління ДСНС, на місці одного з влучань зайнялася суха трава, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
За іншою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері.
Росія атакувала КАБами Харків на Великдень
У Харкові кількість поранених унаслідок авіаудару збільшилася до 10.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою. На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються.
За даними Синєгубова, росіяни вдарили по житловому сектору, влучання — між будинками.
Станом на 17.30 керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про одну постраждалу у важкому стані.
Серед 10 постраждалих внаслідок удару по Харкову одна жінка у важкому стані, дані особи встановлюються. Ще двом чоловікам та жінці надають допомогу у медичній установі, стан середній. Інші постраждалі — отримали медичну допомогу на місці. Черговий терор армії рф проти цивільного населення.
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