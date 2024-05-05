Российские оккупанты нанесли удар по Харькову тремя авиабомбами УМПБ Д30 — фото

РФ сбросила на Харьков 3 авиабомбы

Российская армия днем 5 мая нанесла удар по Харькову тремя межвидовыми фланирующими боеприпасами УМПБ Д30.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По предварительным данным, враг нанес удары по городу тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планировочный боеприпас, калибр 30 см). Поделиться

Обломки российских УМПБ Д30-СН

Кроме жилых домов и машин повреждено медицинское учреждение, добавили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

По информации облуправления ГСЧС, на месте одного из попаданий загорелась сухая трава, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По другому адресу спасатели помогли жителям одного из многоквартирных домов выйти наружу, деблокировав входную дверь.

Проводится обследование пораженных территорий и объектов. На месте работают психологи и саперы ГСЧС. Поделиться

Разрушенное авиаударом здание в Харькове

Россия атаковала КАБами Харьков на Пасху

В Харькове количество раненых в результате авиаудара увеличилось до 10.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью. На данный момент медики оказывают помощь десятым пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются.

По данным Синегубова, россияне ударили по жилому сектору, попадание между домами.

Есть поврежденные домовладения, взрывной волной повредило окна. Повреждены многоквартирные дома и авто. Поделиться

По состоянию на 17:30 руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об одной пострадавшей в тяжелом состоянии.