Российские оккупанты нанесли удар по Харькову тремя авиабомбами УМПБ Д30 — фото

Россия бомбила Харьков фланирующими боеприпасами УМПБ Д30 днем 5 мая.
РФ сбросила на Харьков 3 авиабомбы
Российская армия днем 5 мая нанесла удар по Харькову тремя межвидовыми фланирующими боеприпасами УМПБ Д30.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Кроме жилых домов и машин повреждено медицинское учреждение, добавили в прокуратуре.
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По информации облуправления ГСЧС, на месте одного из попаданий загорелась сухая трава, спасатели оперативно ликвидировали пожар.
По другому адресу спасатели помогли жителям одного из многоквартирных домов выйти наружу, деблокировав входную дверь.
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В Харькове количество раненых в результате авиаудара увеличилось до 10.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью. На данный момент медики оказывают помощь десятым пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются.
По данным Синегубова, россияне ударили по жилому сектору, попадание между домами.
По состоянию на 17:30 руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об одной пострадавшей в тяжелом состоянии.
Среди 10 пострадавших в результате удара по Харькову одна женщина в тяжелом состоянии, данные лица устанавливаются. Еще двоим мужчинам и женщине оказывают помощь в медицинском учреждении, состояние среднее. Другие пострадавшие — получили медицинскую помощь на месте. Очередной террор армии РФ против гражданского населения.
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