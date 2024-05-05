15 гражданских пострадало в результате авиаудара РФ по Харькову
Категория
Украина
Дата публикации

15 гражданских пострадало в результате авиаудара РФ по Харькову

Харьковская обласная прокуратура
Харьков
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В Харькове возросло количество людей, пострадавших от российского удара по городу на Пасху, 5 мая.

В Харькове в результате российского авиаудара пострадали 15 человек

Количество раненых известно по состоянию на 19.05.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

На данный момент количество травмированных возросло до 15.

Ранее было известно о десяти пострадавших.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что от удара тремя российскими УМПБ Д30-СН повреждены 20 многоквартирных жилых домов в Шевченковском районе Харькова.

РФ сбросила на Харьков 3 авиабомбы

Российская армия днем 5 мая нанесла удар по Харькову тремя межвидовыми планировочными боеприпасами УМПБ Д30.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, враг нанес удары по городу тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планировочный боеприпас, калибр 30 см).

Кроме жилых домов и машин повреждено медицинское учреждение, добавили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

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