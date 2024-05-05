15 гражданских пострадало в результате авиаудара РФ по Харькову

В Харькове возросло количество людей, пострадавших от российского удара по городу на Пасху, 5 мая.
В Харькове в результате российского авиаудара пострадали 15 человек
Количество раненых известно по состоянию на 19.05.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Ранее было известно о десяти пострадавших.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что от удара тремя российскими УМПБ Д30-СН повреждены 20 многоквартирных жилых домов в Шевченковском районе Харькова.
РФ сбросила на Харьков 3 авиабомбы
Российская армия днем 5 мая нанесла удар по Харькову тремя межвидовыми планировочными боеприпасами УМПБ Д30.
По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, враг нанес удары по городу тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планировочный боеприпас, калибр 30 см).
Кроме жилых домов и машин повреждено медицинское учреждение, добавили в прокуратуре.
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