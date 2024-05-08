Войска РФ ударили по жилому району Харькова. Пострадали дети
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по жилому району Харькова. Пострадали дети

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Ракета
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Российские оккупанты 8 мая ударили по Харькову. Пострадали не менее твое детей.

Удар РФ по Харькову 8 мая

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе в 13:30. Позже он добавил, что попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

Есть данные о двух пострадавших детях — мальчиках 13 и 15 лет. Обзор профильными службами продолжается.

Позже стало известно о еще одном раненом мальчике, которому 12 лет.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что состояние одного из пострадавших детей тяжелое.

Также известно, что пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.

Ситуация в Харьковской области

По данным ОВА, ночью 8 мая силами ПВО в северной части Харькова были сбиты два БПЛА «Шахед». Без разрушений и пострадавших.

За минувшие сутки артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационные обстрелы подверглись Дворичанское, Синьковка.

За прошедшие сутки украинские войска на Купянском направлении отразили 16 атак, в том числе в районах Синьковки, Песчаного и Берестового Харьковской области;

В течение суток на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 36,56 га территории, уничтожили 682 взрывоопасных предмета.

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