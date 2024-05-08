Войска РФ ударили по жилому району Харькова. Пострадали дети

Российские оккупанты 8 мая ударили по Харькову. Пострадали не менее твое детей.
Удар РФ по Харькову 8 мая
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе в 13:30. Позже он добавил, что попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.
Позже стало известно о еще одном раненом мальчике, которому 12 лет.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что состояние одного из пострадавших детей тяжелое.
Также известно, что пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.
Ситуация в Харьковской области
По данным ОВА, ночью 8 мая силами ПВО в северной части Харькова были сбиты два БПЛА «Шахед». Без разрушений и пострадавших.
За минувшие сутки артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационные обстрелы подверглись Дворичанское, Синьковка.
За прошедшие сутки украинские войска на Купянском направлении отразили 16 атак, в том числе в районах Синьковки, Песчаного и Берестового Харьковской области;
В течение суток на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 36,56 га территории, уничтожили 682 взрывоопасных предмета.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-