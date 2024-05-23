Российский самопровозглашенный диктатор Владимир Путин будет находиться у своего “коллеги” Александра Лукашенко в Беларуси 23-24 мая.
Лукашенко пригласил Путина в Беларусь
Нелегитимный президент России Владимир Путин 23-24 мая совершит визит в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.
Как сообщают пропагандистские российские СМИ, 23 мая ожидается "большое общение" Путина и Лукашенка в Минске, а 24 мая "будет целый день этого официального визита".
В ходе переговоров диктаторы обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Также Путин и Лукашенко пообщаются о ходе и перспективах интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевых темах международной повестки дня.
Путин придумал циничное оправдание ударам по энергосистеме Украины
Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал удары оккупационной армии РФ по энергообъектам в Украине процессом "димилитаризации".
Во время встречи с приспешником, самопровозглашенным белорусским диктатором Александром Лукашенком, Путин заявил, что атаки преступной армии РФ по стратегическим энергообъектам в Украине якобы являются “решением одной из задач, поставленных Кремлем в развязавшейся войне.
Путин цинично начал утверждать, что уничтожение объектов энергосистемы Украины является частью плана по "демилитаризации" и влияния на украинский промышленно-оборонный комплекс.
Кремлевский диктатор также отметил, что удары авиации преступной армии РФ также явились ответом за атаки украинских дронов по объектам на территории страны-агрессорки.
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